Berlin: Nawalny nie jest gościem rządu Angeli Merkel

Rząd w Berlinie daje jasno do zrozumienia, że ​​przebywający w berlińskiej klinice Charité rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie jest gościem rządu. Rzecznik rządu Steffen Seibert podkreślił na konferencji prasowej w poniedziałek (24.08.2020), że „nie było formalnego zaproszenia”. Kanclerz Angela Merkel wyraziła jedynie gotowość do umożliwienia Nawalnemu, na prośbę jego rodziny, wjazdu do Niemiec, tłumacząc to względami humanitarnymi. Rosyjski opozycjonista od soboty (22.08.2020) przebywa w Niemczech.

Jest pod ścisłą ochroną. Kliniki w centrum Berlina pilnują funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). – W końcu to pacjent, który z pewnym prawdopodobieństwem został otruty” – wyjaśnił Seibert. – Było jasne, że po jego przybyciu (do Berlina) należało podjąć środki ochronne.

BKA odpowiada za ochronę osobistą członków rządu federalnego, jak również ich zagranicznych gości.

Klinika Charité pod ochroną Federalnego Urzędu Kryminalnego

Czy Aleksiej Nawalny przeżyje?

Nadal nie wiadomo, w jakim stanie jest Nawalny. Niemieccy lekarze nie zajęli jeszcze stanowiska. Chcą to zrobić po przeprowadzeniu testów i konsultacji z rodziną polityka. Powiernik opozycjonisty poinformował jednak, że Nawalny przeżyje rzekomy atak. „Pytanie tylko, czy przeżyje bez szwanku i będzie mógł nadal robić to, co robił” – powiedział dziennikowi „Bild” producent filmowy Jaka Bizilj i działacz prywatnej inicjatywy „Cinema for Peace”, który zorganizował transport polityka z Omska do Berlina. „Jeśli przeżyje bez szwanku, w co wierzymy, będzie z pewnością przez co najmniej miesiąc lub dwa poza ferworem walki” – dodał.

Wypowiedź Bizilja wywołała zamieszanie. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego, Kira Jarmysz, nie kryła zdziwienia. Nikt w tej chwili nie ma dostępu do informacji o stanie Nawalnego, zwłaszcza ktoś, kto nie należy do rodziny. Polityka mogła odwiedzić tylko żona Julia i jeden z najbliższych powierników.

Nawalny pod obserwacją rosyjskich służb

44-letni Nawalny, który jest jednym z najbardziej zagorzałych krytyków Kremla, od czwartku jest w stanie śpiączki. Jego otoczenie przypuszcza, że został celowo otruty. Rosyjscy lekarze ze szpitala w Omsku, do którego pierwotnie trafił, mówili jedynie o problemach z metabolizmem.

Nadal nieznane są okoliczności sprawy. Podczas podróży z Syberii do Moskwy Nawalny miał silne bóle i stracił przytomność. W weekend wyszło na jaw, że podczas podróży służby bezpieczeństwa uważnie go śledziły. Dokumentowano jego spotkania, posiłki i noclegi. Wspomniano nawet o zamówieniu sushi jego pracowników.

Członek opozycji Ilja Jaszyn zapowiedział, że zamierza wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). To niesłychane, że funkcjonariusze wywiadu szpiegowali polityka opozycji – napisał na Facebooku.

(DPA, ARD/dom)