Berlin musi częściowo powtórzyć wybory

Wybory do Bundestagu w Berlinie w 2021 r. przebiegały chaotyczne. Według Federalnego Trybunału Konstytucyjnego trzeba je powtórzyć w kilkuset okręgach.

Wybory do Bundestagu w 2021 r. odbyły się ponad dwa lata temu, a teraz muszą zostać częściowo powtórzone w Berlinie. Tak zdecydował Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Zgodnie z decyzją, w dniu wyborów, 26 września 2021 r., wystąpiły tak poważne niedociągnięcia, że w niektórych okręgach wyborczych należy przeprowadzić nowe głosowanie.

Według berlińskiego urzędnika wyborczego Stephana Broechlera ostatnim możliwym dniem powtórzenia wyborów byłby 11 lutego. Jest to ostatnia niedziela przed ponownym rozpoczęciem zajęć szkolnych w Berlinie po feriach zimowych. Data ta nie została jednak jeszcze ustalona i musi najpierw zostać ogłoszona w oficjalnym dzienniku urzędowym.

Skarga chadecji

Tłem wyroku jest skarga dotycząca rewizji wyborów złożona przez grupę parlamentarną CDU/CSU w Bundestagu. W listopadzie 2022 r. Bundestag głosami frakcji SPD, Zielonych i FDP zdecydował o częściowym powtórzeniu wyborów – w 327 z 2256 stołecznych okręgów wyborczych oraz w 104 z 1507 obwodów głosowania korespondencyjnego.

Zdaniem grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu było to niezgodne z prawem. ponieważ, Bundestag nie stwierdził nieważności wyborów w sześciu okręgach wyborczych zakwestionowanych przez przewodniczącego wyborów. Grupa parlamentarna CDU/CSU zażądała zatem powtórzenia wyborów w większej liczbie okręgów wyborczych i złożyła skargę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Według sędziów TK wybory do Bundestagu w Berlinie w 2021 r. muszą zatem zostać powtórzone w 455 okręgach wyborczych – o 31 więcej niż zdecydował Bundestag w ubiegłym roku.

Kolejna powtórka

Wybory do Bundestagu w 2021 roku przebiegały w wielu berlińskich lokalach chaotycznie. Wyborcy musieli długo czekać w kolejkach, karty do głosowania były nieprawidłowe lub ich brakowało. Część lokali wyborczych musiała zostać tymczasowo zamknięta, inne były otwarte jeszcze długo po godzinie 18:00, czyli oficjalnym końcu wyborów.

26 września 2021 r., w tym samym czasie co wybory do Bundestagu, w Berlinie wybrano również Izbę Deputowanych. Wybory te zostały uznane za nieważne przez berliński Trybunał Konstytucyjny z powodu „poważnych niedociągnięć systemowych” i licznych błędów wyborczych. Wybory te zostały całkowicie powtórzone 12 lutego 2023 r. W wyniku tego koalicja CDU/SPD zastąpiła trójpartyjny sojusz SPD, Zielonych i Partii Lewicy, który rządził stolicą od 2016 roku.

