Berlin ma nowego burmistrza

Dwa i pół miesiąca po powtórzonych wyborach do Izby Deputowanych w Berlinie lider lokalnej CDU, Kai Wegner, został wybrany na burmistrza stolicy Niemiec. Pozytywny wynik udało mu się uzyskać dopiero w trzeciej turze głosowania. W dwóch pierwszych Wegnerowi nie udało się zdobyć większości absolutnej. W decydującym głosowaniu otrzymał on poparcie 86 posłów, a 70 było przeciw. W trzecim podejściu za politykiem CDU głosowała także część członków prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), choć nie jest jasne, ilu jej członków ostatecznie go poparło.

Tym samym po raz pierwszy od ponad 20 lat Berlinem będzie znów rządzić polityk CDU. Ostatnim przedstawicielem chadecji na tym stanowisku był Eberhard Diepgen, który sprawował ten urząd do czerwca 2001 roku. Nowa koalicja CDU i SPD ma zastąpić rządzący Berlinem od 2016 roku sojusz SPD, Lewicy i Zielonych.

W powtórzonych wyborach w lutym br. CDU okazała się najsilniejszą partią, pokonując z blisko 10-procentową przewagą SPD oraz Zielonych. Franziska Giffey (SPD), dotychczasowa burmistrz Berlina, zgodziła się zrezygnować z urzędu na rzecz koalicji jej partii z CDU.

O powtórce wyborów zdecydował Federalny Trybunał Konstytucyjny. Okazała się ona konieczna, ponieważ podczas regularnych wyborów do Izby Deputowanych jesienią 2021 roku doszło do licznych nieprawidłowości. Do lokali tworzyły się ogromne kolejki, brakowało kart do głosowania, część lokali wyborczych została czasowo zamknięta. W dniu wyborów w Berlinie odbywał się też maraton, co doprowadziło do zamknięcia wielu ulic w centrum miasta. W efekcie pojawiły się trudności w dostarczaniu brakujących kart do głosowania. Trybunał uznał, że chaotyczne warunki mogły mieć wpływ na wynik głosowania.

(AFP/stef)

