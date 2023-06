Berlin. Jest kompromis w sprawie wymiany pieców

Pierwotnie planowany w Niemczech zakaz instalowania olejowych i gazowych systemów grzewczych od 1 stycznia 2024 roku nie wchodzi w grę. Zasadnicze porozumienie osiągnięte we wtorek, 13 czerwca, przez trzy partie koalicyjne (SPD, Zieloni i FDP) przewiduje wieloletnie okresy przejściowe dla istniejących budynków. Ponadto zwiększone zostaną dotacje państwowe.

Jeszcze w tym tygodniu ustawa ma zostać przedstawiona w Bundestagu i przyjęta przed przerwą wakacyjną.

Dodatkowe cztery lata

Porozumienie w sporze między koalicjantami było możliwe dzięki interwencji kanclerza Olafa Scholza i innych członków rządu. Kompromis sprawił, że ustawa będzie „jeszcze lepsza” – powiedziała przewodnicząca klubu poselskiego Zielonych Katharina Droege. Jej odpowiednik z liberalnej FDP Christian Duerr podkreślił, że plany zostały „fundamentalnie” zmienione po myśli liberałów. Szef klubu poselskiego SPD Rolf Muetzenich zaznaczył, że zmienione przepisy są bardziej wiarygodne dla ludzi.

Kompromis obejmuje ścisłe powiązanie wymogów dotyczących przyjaznego dla klimatu ogrzewania w nowej ustawie o energii budowlanej (GEG) z miejskim planowaniem ogrzewania. Oznacza to konkretnie, że wymóg instalowania przyjaznego dla klimatu ogrzewania w istniejących budynkach będzie obowiązywał od około 2028 roku.

Erding w Bawarii: protest przeciwko polityce klimatycznej niemieckiego rządu (10.6.2023) Zdjęcie: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Mieszkańcy Niemiec nie muszą już obawiać się zakazu instalowania ogrzewania gazowego od 1 stycznia 2024 roku, jak przewidywały pierwotne plany Zielonych. Sprzeciwiała się im od początku partia FDP.

Miejskie plany ogrzewania

Teraz miasta, gminy i powiaty będą zobowiązane przedstawić swoje plany ogrzewania, które dają obywatelom pewność co do możliwości zaopatrzenia w ciepło. Zanim powstaną takie plany, właściciele domów mogą wybrać system ogrzewania według własnego uznania, bez wstępnego zobowiązywania się do konkretnej technologii. Duże miasta mają przedstawić swoje plany ogrzewania do końca 2026 roku, a mniejsze miasta i powiaty do końca 2028 roku.

Także w przypadku nowych budynków poza nowymi obszarami zabudowy obowiązuje zasada, że gazowe systemy grzewcze mogą być nadal instalowane od 1 stycznia 2024 roku, jeśli można je przekształcić w ogrzewanie na wodór. Tylko w nowych obszarach budowlanych przepisy GEG będą obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

(AFP/dom)