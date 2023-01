Berlin: decyzja ws. leopardów wkrótce, zacznijcie szkolenia ukraińskiej armii

Kraje, które chcą przekazać Ukrainie czołgi Leopard, powinny rozpocząć szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi tego sprzętu – zasugerował we wtorek (24.01.2023) nowy niemiecki minister obrony Boris Pistorius. – Nie stoimy temu na drodze – dodał, powtarzając swoją deklarację ze spotkania w Ramstein w ubiegłym tygodniu, poświęconego wsparciu militarnemu Ukrainy.

We wtorek Pistorius spotkał się w Berlinie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Temat rozmów: czołgi Leopard dla Ukrainy. Pomimo apeli Kijowa i rosnącej presji ze strony niektórych sojuszników z NATO, w tym Polski, Niemcy nadal nie podjęły decyzji w sprawie dostaw czołgów z własnych zasobów. Dają jedynie do zrozumienia, że nie staną na drodze partnerom, którzy zechcą przekazać Ukrainie własne czołgi niemieckiej produkcji; w ten sposób można też zrozumieć sugestię Pistoriusa, by rozpocząć szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi leopardów.

„Nic nowego w sprawie leopardów”

We wtorek Pistorius przyznał podczas konferencji prasowej, że w sprawie czołgów nie ma nic nowego do zakomunikowania. – Zakładam, że decyzja zapadnie wkrótce – powiedział.

Według niemieckiego ministra końca dobiega zlecona przez niego analiza, ile i jakiego typu czołgi są do dyspozycji. – Nie chodzi o policzenie, ile mamy czołgów. To wiemy, możecie mi wierzyć. Chodzi o analizę zasobów, w tym zasobów i potencjału przemysłu, a także kompatybilności różnych typów czołgów Leopard, które mają nasi partnerzy – wyjaśniał niemiecki minister obrony. Tłumaczył, że to kluczowe informacje dla przygotowania ewentualnych dostaw.

Kanclerz Olaf Scholz z żołnierzami Bundswehry, w tle czołg Leopard 2A7V

– W razie pozytywnej decyzji będziemy w stanie działać bardzo szybko – przekonywał Pistorius.

Kluczowa faza wojny

Zaapelował także, by „poprzez publiczną dyskusję” nie stwarzać wrażenia, iż w NATO panuje niezgoda w tej sprawie. – Są kraje ostrożniejsze oraz takie, które są energiczne w swych żądaniach, co jest także w porządku. Trzeba te postawy pogodzić – mówił. – Nie jesteśmy niezgodni. To proces i trzeba dać sobie czas.

Tymczasem sekretarz generalny NATO podkreślił, że „czas nagli”, bo Rosja przygotowuje nowe ofensywy w Ukrainie. – W kluczowej fazie wojny musimy dostarczyć cięższe i bardziej zaawansowane systemy (broni), aby ukraińskie siły były w stanie odeprzeć rosyjskie siły – nie tylko, aby przetrwać, ale by wygrać, odzyskać terytorium i zwyciężyć jako suwerenne, niepodległe państwo w Europie – mówił Stoltenberg na konferencji prasowej.

– Jedyną drogą do trwałego pokoju jest pokazanie Putinowi, że nie wygra na polu bitwy – dodał. I przekonywał, że „broń z Niemiec każdego dnia ratuje życie w Ukrainie”.