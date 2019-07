Berlin chce zakręcić NPD kurek z pieniędzmi

W 2017 r. sędziowie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego (TK) nie zgodzili się na delegalizację Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec (NPD). Obecnie rząd i kraje związkowe podejmują próbę pozbawienia tej neonazistowskiej partii finansowania z budżetu państwa. Do Trybunału w Karlsruhe skierowano już pisemny wniosek w tej sprawie. Jak poinformowali w piątek rząd, Bundestag oraz druga izba parlamentu-Bundesrat we wniosku udokumentowane zostało, że „NPD nadal planowo realizuje swój cel likwidacji wolnościowego demokratycznego porządku”. Tym samym spełnione zostają warunki, by w myśl art.21 ustawy zasadniczej pozbawić tę partię państwowych dotacji.

We wniosku przedstawione zostały ponad 300 dowodów na „nieustająco wrogie wobec konstytucji działania NPD”. Wynika z nich, że „NPD lekceważy demokrację parlamentarną, a jej nacjonalistyczny sposób myślenia zaprzecza zasadom ludzkiej godności”.

Konsekwentny krok

Autorzy wniosku wyciągnęli konsekwencje z wyroku TK ws. NPD ze stycznia 2017 r. Wówczas po raz drugi nie udała się próba krajów związkowych, by doprowadzić do delegalizacji tej skrajnie prawicowej partii. Prezes TK Andreas Vosskuhle jednocześnie wskazał wtedy na możliwość zakręcenia NPD kurka z państwowymi dotacjami. Krótko po tym Bundestag wprowadził odpowiednie zmiany w konstytucji.

Przewodniczący konferencji premierów landów Hans Joachim Grote (CDU) stwierdził, że postawienie wniosku ws. NPD było konieczne i jest konsekwentnym krokiem. – Kto dąży do likwidacji naszego liberalno-demokratycznego porządku, ten nie może za swoją pracę otrzymywać środków państwowych – powiedział Grote. Również szef AfD Jörg Meuthen okazał pełne zrozumienie dla tego rozwiązania, mówiąc agencji prasowej dpa: „NPD jest wg mnie partią ekstremistyczną”. Dlatego może on w pełni zrozumieć, że państwo nie musi wcale poczuwać się do obowiązku finansowania tego ugrupowania.

Wg niemieckiego parlamentu NPD otrzymało w 2018 r. dotacje państwowe w wysokości 878 tys. euro. Dla porównania CDU i SPD otrzymały w 2018 r. każda po 56 mln euro.

(dpa/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>