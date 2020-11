Berlin: Auto uderzyło w bramę Urzędu Kanclerskiego

Ciemnozielony Volkswagen Golf zatrzymał się w środę (25.11.2020) rano na bramie Urzędu Kanclerskiego w Berlinie. Jak widać na fotografiach z miejsca zdarzenia ani samochód, ani brama nie zostały poważnie uszkodzone, co wskazuje na to, że prędkość pojazdu była nieduża.

Na samochodzie wypisane były białymi literami hasła antyglobalistyczne m.in. „Zatrzymać politykę globalizacji” czy „Wy przeklęci mordercy dzieci i ludzi starszych”. Samochód zarejestrowany jest w powiecie Lippe w landzie Nadrenia Północna – Westfalia.

Incydent przed bramą Urzędu Kanclerskiego

Kierowca został zatrzymany. Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Jak podano, nie podejrzewa jednak działania o podłożu ekstremistycznym.

Do zdarzenia doszło podczas odbywającego się w Urzędzie Kanclerskim posiedzenia rządu. Późnym popołudniem w tym samym miejscu zaplanowane jest spotkanie kanclerz Angeli Merkel z przedstawicielami poszczególnych niemieckich landów, na którym mają zapaść decyzje co do dalszych obostrzeń w pandemii koronawirusa.

(dpa,rtr/szym)