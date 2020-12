Beethoven i korona: jubileusz z przeszkodami

Wiele znanych orkiestr i solistów chciało uhonorować kompozytora wykonaniami jego utworów instrumentalnych, muzyki kameralnej czy symfonicznej. Gwiazda wiolinistyki Anne-Sophie Mutter wyruszyła w świat w podróż koncertową z najsłynniejszymi sonatami skrzypcowymi Beethovena. Jednak po koncercie w Japonii, musiała skrócić swoją trasę koncertową. - W marcu dopadł mnie koronawirus. Czułam się zmęczona, a potem musiałam przez dwa tygodnie przejść kwarantannę - powiedziała w rozmowie z DW. Potem jej koncerty odwołano. - To zamieniło się w długą przerwę. Zaczęłam występować dopiero we wrześniu - dodała.

Paavo Järvi planował wynonanie cyklu symfonii Beethovena

Podobnie było w przypadku innych znanych muzyków. Estoński dyrygent Paavo Järvi nie mógł wykonać swojego planowanego cyklu symfonii Beethovena z Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. - To było oczywiście dość niespodziewane. Mieliśmy jeszcze nadzieję, że może uda nam się później zagrać te symfonie, ale to też się nie udało - skarży się Järvi w wywiadzie dla DW. - Chcieliśmy też nadać większe znaczenie rzadko granym utworom Beethovena. Ale życie muzyczne jest sparaliżowane. W tej chwili sprawy nie wyglądają dobrze - dodał.

Globalna "Oda do Radości"

Punktem kulminacyjnym Roku Beethovenowskiego miał być projekt "All Together" amerykańskiej dyrygentki Mariny Alsop. Jest ona m.in. dyrektorem muzycznym Baltimore Symphony Orchestra i Sao Paulo State Symphony Orchestra. Na pięciu kontynentach Alsop chciała wykonać IX symfonię Beethovena z orkiestrami w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Anglii, Austrii, Australii i Południowej Afryce. Finałowy chór do tekstu "Ody do radości" Schillera miał być śpiewany w lokalnych językach rdzennych mieszkańców jako znak braterstwa różnych kultur.

Koncert inauguracyjny w Sao Paulo mógł się jeszcze odbyć, wszystkie inne koncerty zostały przełożone. - Zastanawialiśmy się, jak dokończyć ten projekt w formie cyfrowej - wyjaśnia dyrygentka.

Dyrygentka Marin Alsop wymyślia projekt "Globalnej Ody do Radości"

Rezultatem jest "Globalna Oda do Radości", która została wyemitowana 3 grudnia w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Partnerem wersji cyfrowej jest BTHVN Jubilee Society. Skrzypek Daniel Hope, który od marca jest prezesem Domu Beethovena w Bonn, zaprezentował nową, cyfrową trasę zwiedzania muzeum ze specjalną wystawą o Beethovenie.

Ostatni film, zawierający globalną "Odę do radości", graną przez Orkiestrę Symfoniczną Radia Austriackiego i śpiewaną przez 1000 śpiewaków na ekranach, jest dostępny w Google Arts & Culture od 16 grudnia. - W tym momencie, w tych niespokojnych czasach, które mamy teraz, kiedy jesteśmy odizolowani, są jeszcze ludzie, którzy dzielnie wykonują swoją pracę i pomagają - mówi Marin Alsop. - Myślę, że Beethoven byłby zachwycony, że jego "Oda do radości" jest przesłaniem, które prowadzi nas przez te trudne czasy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>