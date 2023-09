Bawaria szuka kangura. Wyskoczył z zoo na dłuższą chwilę

W ostatni weekend Willi „wyskoczył na chwilę” z zoo w Hof i od tego czasu hasa na wolności. Miejscowa policja informuje, że kangur był widziany kilka razy, ale nie udało się go dokładniej namierzyć, a co dopiero – schwytać.

Zagadkowe zniknięcie

Ogród zoologiczny poinformował na Instagramie, że szaro-brązowego samca kangura nie było w jego zagrodzie już w sobotę rano. „Nierozwiązaną kwestią jednak pozostaje to, w jaki sposób zwierzę, które ma około 70 centymetrów wzrostu, było w stanie opuścić zoo” – przyznaje bawarskie zoo.

Opiekunowie Williego jedocześnie uspokajają, że zwierzę żywi się liśćmi i trawą, więc w tej chwili nie grozi mu głód. Jedynym zagrożeniem mogą być żyjące na wolności drapieżniki.

W komunikacie zaapelowano, by osoby, które zauważą kangura, nie zbliżały się do niego, a tylko obserwowały go z odległości i powiadomiły policję: „Prosimy o powstrzymanie się od poszukiwań na własną rękę, to tylko niepotrzebnie zestresuje zwierzę”.

To nie pierwszy taki uciekinier

W ostatnich latach w Bawarii od czasu do czasu odnotowywano przypadki ucieczki kangurów. Ostatnim z nich był Toni, samiec kangura, który latem uciekł z wybiegu hotelu w Lesie Bawarskim. Po kilku tygodniach właścicielom udało się w końcu umieścić go z powrotem w jego zagrodzie. Co ciekawe, ostatecznie został zwabiony dzięki smakołykom ułożonym w ścieżkę.

Głośno też było o Horście, kangurze, który wstrzymał ruch kolejowy pod Erfurtem. Zwierzę uciekło z prywatnej hodowli w Turyngii, ale niestety nie przeżyło zderzenia z pociągiem.

Na wolności odżywiające się roślinami kangury rdzawoszyje, zwane również kangurami Bennetta, żyją tylko w Australii. W określonych warunkach, pozwalających spełniać ich potrzeby, w Niemczech wolno je trzymać jako zwierzęta domowe.

(DPA/niem)

