Basen wyłącznie dla muzułmanów. Kontrowersyjny pomysł we Frankfurcie n. Menem

„Muzułmanie mieszkający w Niemczech chcą integracji” - twierdzi muzułmański biznesmen Abdullah Zeran, proponując jednocześnie budowę basenu tylko dla wyznawców Allaha. SPD oskarża go o tworzenie podziałów i polaryzację. Swoim pomysłem zdążył już wywołać w Niemczech liczne kontrowersje.

W opinii Zerana, który prowadzi we Frankfurcie fabrykę mydła, kobiety i mężczyźni powinni pływać osobno. Jak mówi, cotygodniowe lekcje pływania na miejskich basenach, oferowane w określonych godzinach wyłącznie dla kobiet, to za mało. Muzułmanki powinny mieć możliwość korzystania z pływalni, bez obecności wyznawczyń innych religii. Jest to reguła obowiązująca w czterech głównych szkołach sunnickiego islamu – wskazuje.

Pływaczka w burkini

Burkini to za mało

Zdaniem Zerana, noszenie przez muzułmanki zakrywających ciało strojów kąpielowych – tzw. burkini, nie rozwiązuje problemu i jest wyjściem jedynie dla liberalnych muzułmanów.

Choć mężczyźni w islamie, mogą korzystać z pływalni razem z wyznawcami innych religii, to jak wskazuje Zeran, wielu z nich chciałoby przebywać wyłącznie wśród mężczyzn. Ponadto przedsiębiorca uważa, że na basenach brakuje pomieszczeń, które służyłby do modlitwy.

Rozwiązaniem tych problemów ma być prywatny basen tylko dla muzułmanów. Zeran poszukuje już we Frankfurcie odpowiednio dużej nieruchomości. Planuje, by w budynku znalazły się: brodzik, sauna, turecka łaźnia parowa, gabinety masażu, punkt z gastronomią halal oraz sala przeznaczona do modlitwy.

Projekt obiektu jeszcze nie powstał. Najpierw Abdullah Zeran chce znaleźć inwestora. Zamierza też przeprowadzić kampanię crowdfundingową.

„Dzieli i szkodzi integracji"

Refel Öztürk, przedstawiciel stowarzyszenia DITIB (Turecko-Islamska Unia ds. Religijnych), skupiającego w całych Niemczech setki wspólnot muzułmańskich, zaprzecza, jakoby istniał powszechny obowiązek separacji kobiet i mężczyzn podczas pływania.

Jak wyjaśnia, jedni muzułmanie preferują segregację płciową, inni nie. Natomiast obowiązkiem jest, by muzułmanki zakrywały ciało podczas pływania. Wymaganie, by pływały tylko wśród muzułmanek jest odrębną opinią salafitów – wyjaśnia Öztürk.

Pomysł spotkał się także z ostrą krytyką ze strony posła do Landtagu i rzecznika ds. polityki integracyjnej SPD w Hesji Turguta Yüksela. „Pan Zeran swoją propozycją dzieli społeczeństwo, polaryzując i szkodząc integracji” - uważa. W jego opinii, wyznawcy wszystkich religii powinni w pełni zaakceptować demokratyczne wartości i normy, w tym równość mężczyzn i kobiet.

epd/kam