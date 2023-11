Baerbock za silniejszą zreformowaną UE i przyjęciem Ukrainy

Podczas zjazdu Zielonych w Karlsruhe minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wezwała do wzmocnienia Unii Europejskiej. Zaapelowała także o przeprowadzenie reform.

– Europa jest naszym ubezpieczeniem na życie – powiedziała Annalena Baerbock w sobotę (25.11.2023) w Karlsruhe podczas debaty dotyczącej programu Zielonych na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Szczególnie w kontekście rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

– Jest jasne, że Ukraina w niedalekiej przyszłości wzmocni UE – wskazała szefowa MSZ. Jest to „w naszym własnym geopolitycznym interesie”. Stanowczo zobowiązała się również do dalszego wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją, także militarnie.

Podobnie jak Ukrainę, perspektywa członkostwa w UE powinna również dotyczyć Republiki Mołdawii, Gruzji i krajów Bałkanów Zachodnich. – Nie powinno już być żadnych szarych stref w Europie – uważa polityczka Zielonych. Jednak „potrzebujemy nie tylko silniejszej, ale także zreformowanej Unii” – dodała. Szczególnie patrząc na planowane rozszerzenie, ważne jest, abyśmy mogli „przezwyciężyć zasadę jednomyślności”, która dotychczas obowiązywała m.in. w polityce zagranicznej UE. Również Niemcy muszą iść na przód, mając świadomość, że mogą znaleźć się w pozycji mniejszościowej.

Problem uchodźców

Annalena Baerbock poruszyła również trudny w szeregach partii Zielonych temat Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (GEAS). Tutaj również Niemcy, a co za tym idzie, także Zieloni jako część rządu federalnego, nie mogą „unikać swojej odpowiedzialności”.

– Bez porządku nie ma humanitarności – stwierdziła. Zwracając uwagę na GEAS, który przewiduje znaczne zaostrzenia w przypadku przyjazdu uchodźców do UE, namawiała również do poparcia „bolesnych kompromisów”. W przeciwnym razie ani nie da się bronić prawa do azylu, ani nie będzie możliwa relokacja osób ubiegających się o azyl w UE i państwowa akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym.

Szefowa resortu spraw zagranicznych poparła również umowę handlową Mercosur między UE a państwami Ameryki Łacińskiej.

Dzięki zaangażowaniu Zielonych udało się tutaj wprowadzić zmiany, co jasno pokazuje, że „rozwój gospodarczy i zrównoważona ochrona lasów idą ze sobą w parze”.

(AFP/jar)

