Baerbock ws. czołgów: „Nie możemy zrobić tego kroku sami”

„Obecnie żaden z partnerów międzynarodowych nie zdecydował się na taki krok”- powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock w niedzielnym programie ARD „Anne Will”. „Nie możemy zrobić tego kroku sami” - dodała polityk Zielonych. Dotychczas w kwestii dostaw broni do Ukrainy Niemcy zawsze uzgadniały to z partnerami. „Uważam, że jest to z wszech miar słuszne” - powiedziała Baerbock. Jak zaznaczyła, nawiązując do ostatnio wyzwolonych przez ukraińskie oddziały terenów okupowanych przez Rosję, dostawy broni z Zachodu w ostatnich tygodniach doprowadziły do faktycznej zmiany w działaniach wojennych.

Kanclerz Olaf Scholz po raz kolejny stwierdził, że niemiecki rząd nie podejmie samodzielnej decyzji ws. dostawy czołgów bojowych do Ukrainy. W sobotnim wywiadzie dla radia Deutschlandfunk socjaldemokrata zapewnił, że w tym, co robi rząd Niemiec, nie będzie odrębnej, „samotnej drogi”.

Była to reakcja na żądania Ukrainy, CDU/CSU, a także z szeregów rządzącej koalicji SPD, Zielonych i FDP, by Niemcy dostarczyły Ukrainie czołgi Leopard.

Wkrótce musi zapaść decyzja

Baerbock ostatnio zaznaczyła, że wkrótce musi zapaść decyzja. „Każdy tydzień pod okupacją rosyjską oznacza kolejne cierpienia i kolejne masowe groby” - powiedziała polityk Zielonych w programie ARD. Jednak to, czy opowie się za wysłaniem czołgów Leopard, pozostawiła jako kwestię otwartą. „Jestem za dostarczeniem wszystkiego co, spowoduje zmianę w przypadku wyzwolenia ludzi” – oświadczyła Baerbock. Jak wyjaśniła, sama dostawa czołgów tego nie spowoduje. Broń musi być wykorzystana, a idący za tym cały łańcuch logistyczny musi funkcjonować.

Pełnomocnik SPD ds. polityki zagranicznej Michael Mueller zaznaczył, że Niemcy pozostaną przy swoim rozważnym podejściu i będą się konsultować ze swoimi partnerami. Nie ma tu miejsca dla niemieckiej nadzwyczajnej drogi. „Tak długo jak Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy nie będą dostarczać, będziemy podzielać ich stanowisko”- powiedział były długoletni burmistrz Berlina.

(RTR/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>