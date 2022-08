Baerbock w Pradze: Europa jest olbrzymem

Niemiecka minister spraw zagranicznych poświęciła dziennikarzom środę rano (31.08.2022), dobry kwadrans, by przed rozpoczęciem rozmów o Ukrainie przedstawić im najnowsze propozycje dotyczące nowej unijnej strategii wobec Rosji, które wypracowała wraz ze swą francuską odpowiedniczką Catheriną Colloną.

Strategia w czterech punktach

Ich projekt składa się z czterech kluczowych punktów. – Po pierwsze, będziemy solidarnie wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie tego potrzebowała, w jej prawie do życia w wolności, pokoju i bezpieczeństwie – zapewniła na samym początku Annalena Baerbock. Oznacza to według niej również solidarne trwanie przy sankcjach.

Drugim elementem przyszłej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji ma być zdaniem szefowej niemieckiej dyplomacji, wzmocnienie zdolności obronnych. Ale to nie oznacza jej zdaniem jedynie lepszej koordynacji w kwestiach polityki zbrojeniowej. Według Baerbock chodzi także, „a nawet przede wszystkim”, o wspólne i wytrwałe działania przeciw takim aspektom prowadzonej przez Rosję wojny hybrydowej, jak ataki cybernetyczne, czy kwestie energetyczne.

– Po trzecie odczuliśmy to wyraźnie i otrzymaliśmy bolesną lekcję tego, że bronimy nie tylko europejski porządek pokojowy, ale i prawo międzynarodowe – stwierdziła niemiecka minister. I na tym właśnie polu widzi ona konieczność współpracy „z naszymi światowymi partnerami”, w szczególności tymi „z globalnego Południa”, do których trzeba będzie przyjąć nowe podejście.Również dlatego, że jednym z elementów wojny hybrydowej są fake newsy. Zdaniem Baerbock należy się zastanowić, jak nawiązać bliską współpracę z takimi krajami, jak Maroko, które deklarują, że stoją po stronie prawa międzynarodowego, „ale są bardziej narażone niż my w Unii Europejskiej”.

– I po czwarte musimy wspierać tych, którzy w Rosji nadal odważnie sprzeciwiają się reżimowi i to też jest jeden z kluczowych punktów – podkreśliła Annalena Baerbock. Przy czym odwaga to jej zdaniem nie tylko spektakularne gesty trafiające na czołówki mediów, ale niejednokrotnie także działania na małą skalę, w rodzinie, w pracy, w autobusie, kiedy ludzie starają się jasno powiedzieć: „Nie, ta wojna jest naruszeniem prawa międzynarodowego”. Takich ludzi w Rosji i poza nią trzeba zdaniem szefowej niemieckiej dyplomacji wspierać.

Wizy dla Rosjan: bez ułatwień, ale jednak

Z tym wiąże się jeden z ważnych tematów dzisiejszej debaty na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Pradze poświęconej agresji Rosji na Ukrainę, a mianowicie kwestia wiz dla obywateli Rosji. – Już wczoraj dałam jasno do zrozumienia, że dla nas, dla Republiki Federalnej Niemiec, ważne jest wspólne rozwiązanie tej kwestii. I że powinniśmy całkowicie zawiesić umowę o ułatwieniach wizowych – powiedziała Baerbock w Pradze.

Jednak w tej kwestii nie należy jej zdaniem jechać walcem. – Widzieliśmy, że dzięki wizom Schengen odważni ludzie mieli możliwość szybko opuścić Rosję – wyjaśniła. W rozmowie z dziennikarzami wyraziła przekonanie, że uda się tu znaleźć rozwiązanie.

Nie ma powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego

Bo, jak Annalena Baerbock zauważyła w pierwszych zdaniach swojego wystąpienia przed kamerami i mikrofonami światowych mediów w Pradze, do sytuacji sprzed 24 lutego nie ma powrotu. – Jako Europejczycy musimy teraz stanąć solidarnie, aby przygotować się na nadchodzące miesiące, a może nawet na nadchodzące lata. Europa bowiem, gdy stoimy solidarnie razem, jest olbrzymem.

