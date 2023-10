Baerbock w Izraelu. Obawy przed pożogą na Bliskim Wschodzie

MSZ Niemiec wezwało swoich obywateli do opuszczenia Libanu. Szefowa dyplomacji ponownie udała się na Bliski Wschód.

To już druga wizyta Annaleny Baerbock na Bliskim Wschodzie od ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael 7 października. Oprócz Tel Awiwu, szefowa niemieckiej dyplomacji odwiedza tym razem także Jordanię i Liban oraz zamierza wziąć udział w szczycie pokojowym w Kairze w sobotę (21.10). Jej zdaniem szczyt w stolicy Egiptu powinien być sygnałem przeciwko rozlaniu się konfliktu w Strefie Gazy na cały region. Chodzi o to, jak po ataku Hamasu na Izrael i blokadzie Strefy Gazy „uniknąć pożogi i zapobiec cywilnej katastrofie” – powiedziała Baerbock w piątek (20.10) w Tel Awiwie po spotkaniu z izraelskim ministrem spraw zagranicznych Eli Cohenem i politykiem opozycji Bennym Gantzem. Gantz należy do rządu jedności narodowej, utworzonym przez premiera Benjamina Netanjahu po ataku Hamasu.

Aby wziąć udział w szczycie w Kairze który rozpoczyna się w sobotę po południu, Baerbock przedłużyła o jeden dzień swoją podróż na Bliski Wschód. Izrael poinformował, że nie został zaproszony i nie bierze udziału w spotkaniu w Egipcie. Niemiecka minister przyznała, że szczyt odbędzie się w sytuacji „absolutnego napięcia w regionie a tym samym pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi stronami”. Międzynarodowi partnerzy spotykają się po to, „aby możliwie jak najlepiej pomóc w tym, by region nie pogrążył się w chaosie”. To także szansa aby pokazać że terroryzm nie służy nikomu”.

Tel Awiw. Protest rodzin osób uprowadzonych przez Hamas Zdjęcie: Tania Kraemer/DW

Ostrzeżenie dla Hezbollahu

Baerbock ostrzegła także sprzyjający Hamasowi libański Hezbollah przed wciągnięciem kraju w wojnę, a także irańską milicję szyicką oraz szyickie bojówki Huti w Jemenie przed przyłączeniem się do terroru.

– Terror to pierwotne zło. Terror Hamasu musi być zwalczany, w przeciwnym razie nie będzie pokoju i bezpieczeństwa – ani dla Izraela, ani dla Palestyńczyków – powiedziała niemiecka minister. Z drugiej strony, dodała, kolejne cierpienie w Strefie Gazy „nie tylko stworzy podatny grunt dla nowego terroryzmu”, ale też zagrozi osiągniętemu dotychczas zbliżeniu Izraela z arabskimi sąsiadami. Zdaniem Baerbock jest „całkowicie jasne”, że zakrojony na wielką skalę atak Hamasu na Izrael „nigdy nie mógłby mieć miejsca bez wkładu z Iranu”.

MSZ wzywa do opuszczenia Libanu

W piątek niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało przebywających w Libanie Niemców do opuszczenia tego kraju w związku z coraz bardziej niebezpieczną sytuacją. Według rzecznika MSZ w Libanie przebywa obecnie około tysiąca niemieckich obywateli. Przypuszczalnie wielu z nich ma podwójne obywatelstwo. Osobom tym władze w Berlinie radzą skorzystanie z ofert komercyjnych przewoźników. Codziennie z Bejrutu realizowanych jest około 30 lotów międzynarodowych. W przypadku zaostrzenia sytuacji do działań ewakuacyjnych gotowa ma być także Bundeswehra.

DPA, KNA, AFP/ widz

