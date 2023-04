Baerbock przyleciała do Chin

Annalena Baerbock, po wylądowaniu w Tiencin, odwiedziła niemiecką firmę Flender, która produkuje przekładnie dla producentów turbin wiatrowych, jak poinformowano na stronie internetowej ministerstwa. Szefowa MSZ ponadto weźmie udział w lekcji języka niemieckiego w tamtejszej szkole powstałej w ramach inicjatywy „Szkoły: Partnerzy przyszłości” (PASH) niemieckiego MSZ.

Sprawa tajwańska

Wizyta niemieckiej minister spraw zagranicznych następuje w chwili wzrostu napięcia wokół Tajwanu. Chińska armia niedawno ćwiczyła okrążenie tej wyspy podczas trzydniowych manewrów na dużą skalę.

Także ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat polityki wobec Chin i Tajwanu wywołały poruszenie w obozie zachodnim. Po wizycie w Chinach Macron stwierdził w odniesieniu do USA, że Europa nie powinna być „biernym uczestnikiem” w kwestii Tajwanu. Co więcej, Europa musi uważać, by nie stać się „wasalem”.

Gyde Jensen z FDP, wiceprzewodnicząca niemiecko-chińskiej grupy parlamentarnej w Bundestagu, wyraziła pewność, że „minister Baerbock nie da się owinąć chińskim politykom wokół palca”. W przypadku Macrona „chińska ofensywa wdzięku najwyraźniej odniosła sukces, co oznacza wysłanie fatalnego sygnału z Europy do świata”, jak powiedziała Gyde Jensen w rozmowie z siecią redakcji Redaktionsnetzwerk Deutschland. – Nie chodzi o to, czy stoi się po stronie USA czy Chin, ale o obronę liberalnych wartości i naszego porządku opartego na trwałych zasadach – dodała.

Przedstawiciel Tajwanu w Niemczech wyraził nadzieję, że Annalena Baerbock podczas wizyty w Chinach będzie mówiła „w sposób niebudzący żadnych wątpliwości”. Powinna ona podkreślić w Pekinie, że „Niemcy odrzucają wszelkie próby rozwiązania przez Chiny kwestii Tajwanu siłą” – powiedział w wywiadzie dla dziennika „Tagesspiegel” Jhy-Wey Shieh.

Apel do Chin ws. Rosji

Niemiecka minister spraw zagranicznych wezwała Chiny do wywarcia wpływu na prezydenta Rosji Władimira Putina, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Po przylocie do Tiancin podkreśliła, że „tylko Putin może powstrzymać agresywną wojnę", Chiny zaś mają największy wpływ na Rosję. – Chiny również muszą odegrać swoją rolę – zaznaczyła szefowa niemieckiej dyplomacji.

Jeszcze przed wyjazdem do Chin Annalena Baerbock oświadczyła, że podczas swojej wizyty nada najwyższy priorytet wojnie w Ukrainie. Podkreśliła, że Chiny, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponoszą „szczególną odpowiedzialność za pokój na świecie”. – To, jaką rolę przyjmą Chiny ze swoim wpływem na Rosję, będzie miało konsekwencje dla całej Europy i dla naszych relacji z Chinami – podkreśliła.

Według niemieckiego MSZ na piątek (14.04.2023) i sobotę zaplanowano rozmowy polityczne Annaleny Baerbock z chińskim ministrem spraw zagranicznych Qin Gangiem, wysokim urzędnikiem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi oraz zastępcą prezydenta Han Zhengiem. Następnie, w sobotę, minister Baerbock poleci do Korei Południowej, a w niedzielę uda się do Japonii na spotkanie ministrów spraw zagranicznych grupy G7.

