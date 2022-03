Baerbock przed wizytą w Polsce: Nasza jedność stała się dziś dla Europy kwestią przetrwania

Przed wylotem do Łodzi szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock zaapelowała o jedność w Unii Europejskiej i zapewniła, że w najtrudniejszych chwilach Europa jest zjednoczona bardziej niż wiele osób się tego spodziewało. Podkreśliła również, że Putin swoim atakiem pokazuje, że „nie respektuje już żadnych zasad”. „Dlatego nasza jedność stała się dziś dla Europy kwestią przetrwania” – skomentowała polityk Zielonych. Dodała, że solidarność między Polską, Francją i Niemcami nie jest dla Europy ważna dlatego, że kraje te są tak podobne, a „wręcz przeciwnie: właśnie dlatego, że na różne kwestie spoglądamy z różnych perspektyw, możemy zjednoczyć Europę i ją rozwijać”. Szefowa niemieckiej dyplomacji podkreśliła: „Jeśli nasze trzy kraje będą dążyć do tego samego celu, jak obecnie robią to wspierając Ukrainę – to będzie oznaczać, że Europa dąży do tego samego celu”. Baerbock tłumaczyła, ze solidarność z Ukrainą nie przejawia się tylko w „zwoływanych naprędce wideokonferencjach i nocnych spotkaniach w Brukseli, ale także we wsparciu finansowym oraz dostawach materiałów i broni”. Zauważyła równocześnie, że przejawia się ona także „z całą mocą na ulicach i placach Europy, gdzie setki tysięcy ludzi wyrażają swoje współczucie, swój żal, a także swój gniew”.

W Łodzi Annalena Baerbock spotka się z polskim i francuskim szefem dyplomacji – Zbigniewem Rauem i Jeanem-Yves Le Drianem. Spotkanie zaplanowane w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie poświęcone sytuacji na Ukrainie.

Również we wtorek do Warszawy przyjedzie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Rosyjska armia wkroczyła na Ukrainę w zeszły czwartek (24.2.22) i zaatakowała między innymi takie miasta jak Kijów i Charków. W poniedziałek na Białorusi rozmawiały z sobą delegacje Rosji i Ukrainy. Po spotkaniu strony poinformowały, że odbędzie się kolejna runda rozmów.

(AFP, RTR, gwo)