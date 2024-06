Baerbock ostrzega przed AI: „Musimy zachować kontrolę”

Szefowa MSZ Niemiec przyłaczyła się do ostrzeżeń przed AI. Wspomniała o sfałszowanych zdjęciach ukazujących ją jako prostytutkę.

Możliwości nadużyć ze strony sztucznej inteligencji (AI), jak technologia deep fake, są ogromne. Mówiła o tym w swoim przemówieniu na Światowym Forum Mediów (Global Media Forum) w Bonn minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Wspomniała przy tym o przerobionych w technologii deep fake zdjęciach ukazujących ją jako prostytutkę. „Sztuczna inteligencja sprawia, że ​​dezinformacja jest tańsza, łatwiejsza i skuteczniejsza” – zaznaczyła.

– Popieramy międzynarodowe uregulowania dotyczące sztucznej inteligencji. Musimy zaprojektować sztuczną inteligencję w taki sposób, aby ludzie zachowali kontrolę – mówiła Baerbock. Dzieje się to także na poziomie europejskim. Ale do stanowienia prawa potrzeba większości, odpowiada tym, którzy uważają, że dzieje się to zbyt wolno.

Baerbock o zabijaniu dzeinnikarzy i Strefie Gazy

Ale tak naprawdę chodzi o jeszcze ważniejsze pytanie niż AI i media – mówiła Baerbock: „Jak zwiększyć odporność naszych społeczeństw?”. Jak podkreśliła, niezależne dziennikarstwo jest kamieniem węgielnym każdego systemu demokratycznego, bo umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności sprawujących władzę. Widać to zwłaszcza dziś: w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Sudanie szaleją wojny; w 2023 r. stan wolności prasy na całym świecie się pogorszył. Pracownicy mediów coraz częściej znajdują się na linii ognia podczas wojen i konfliktów, co pokazują raporty Reporterów bez Granic. Rośnie siła reżimów autorytarnych, takich jak ten w Chinach i Rosji, podczas gdy demokracja jest w odwrocie.

Annalena Baerbock podczas panelu na Global Media Forum DW Zdjęcie: Philipp Böll/DW

A wraz z demokracją wolność prasy i wolność słowa są wypierane. Baerbock jako przykłady podała dziennikarzy z Afganistanu, Sudanu i Filipin: Tam, gdzie wolność prasy jest zagrożona, "zagrożona jest wolność wszystkich obywateli".

W swoim przemówieniu wskazała też na sytuację w Strefie Gazy, gdzie po ataku Hamasu na Izrael i wybuchu konfliktu giną dziennikarsze. To „nie do zaakceptowania” – podkreśliła minister. Jak powiedziała, także dla niej jako szefowej niemieckiej dyplomacji, reportaże są ważne, aby móc ocenić np. sytuację na Bliskim Wschodzie: – Jeśli nie ma wolnego dziennikarstwa, ponieważ w Gazie zabija się dziennikarzy, wszystkim nam brakuje informacji – stwierdziła Baerbock w dyskusji panelowej po swoim wystąpieniu.

Global Media Forum to odbywająca się co roku w Bonn konferencja dla dziennikarzy i polityków z całego świata. Jej gospodarzem jest Deutsche Welle.