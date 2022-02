Baerbock ostro o Rosji. "Nieodpowiedzialna gra"

Annalena Baerbock z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Francji dotyczącą dalszych rozmów na najwyższym szczeblu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie konfliktu na Ukrainie. Jednocześnie zwróciła się z apelem do Putina o powrót do stołu rozmów.

– Tylko Rosja może rozwiązać kryzys – powiedziała polityk Zielonych na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli.

Baerbock jednak wyraźnie zaznaczyła, że w negocjacjach z Rosją są pewne granice. – Podstawy naszego współistnienia, prawo międzynarodowe, nasze traktaty europejskie; one nie podlegają negocjacjom – podkreśliła.

Spotkanie Biden-Putin?

Inicjatywa zorganizowania szczytu Putina z prezydentem USA Joe Bidenem wyszła od prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w niedzielę dwukrotnie rozmawiał telefonicznie z Putinem i raz z Bidenem. Według Białego Domu Biden zgodził się już "w zasadzie" na spotkanie. Kreml również jest zasadniczo otwarty.

– Oczywiście, nie wykluczamy tego – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Putin i Biden mogą w każdej chwili zdecydować się na bezpośrednie spotkanie lub rozmowę telefoniczną. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba pozytywnie odniósł się do możliwości zwołania takiego szczytu. Wyraził nadzieję, że Putin i Biden "opuszczą salę z porozumieniem w ręku".

Na spotkaniu ministrów w Brukseli Kuleba wezwał Europejczyków do niezwłocznego nałożenia "przynajmniej części sankcji" na Rosję. Ponowił również wezwanie do dostaw broni, które rząd niemiecki odrzuca. Europejczycy odrzucają prewencyjne sankcje wobec Rosji.

Annalena Baerbock w rozmowie z Zbigniewem Rauem (z l.) i Josepem Borellem na konferencji ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli (21.02.22)

Unijna pomoc dla Ukrainy

Ministrowie spraw zagranicznych UE zatwierdzili – w rekordowym tempie 21 dni – nadzwyczajną pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro. Pieniądze w postaci jednorocznej pożyczki mają pomóc Ukrainie w zaspokojeniu potrzeb budżetowych na rok 2022. "Stałe zagrożenia dla bezpieczeństwa już spowodowały znaczny odpływ kapitału" z Ukrainy, jak stwierdzili unijni ministrowie.

Wypłata pieniędzy w dwóch transzach jest uzależniona od postępów w realizacji programu reform ustanowionego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Inne warunki wstępne to przestrzegania mechanizmów demokratycznych, praworządności i praw człowieka. Według Komisji Europejskiej, od 2014 roku UE i jej instytucje finansowe przekazały Ukrainie już ponad 17 mld euro w formie pożyczek i dotacji.

– To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich 72 godzin, jeśli chodzi o ataki, gwałtowne starcia na miejscu, jest naprawdę niepokojące – podsumowała sytuację na wschodzie Ukrainy Baerbock. Zawieszenie broni między wojskami rządowymi a prorosyjskimi separatystami jest ciągle łamane – dodała. Zwróciła uwagę, że zagrożone jest też życie ludzi, ponieważ w kilku miejscach doszło do awarii sieci wodociągowej i elektrycznej. Odpowiedzialność za to ponosi rząd rosyjski. Zdaniem Baerbock Moskwa prowadzi "nieodpowiedzialną grę wykorzystując do tego ludność cywilną".

(AFPD/du)

