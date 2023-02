Baerbock o decyzji Putina: nieodpowiedzialna

Baerbock, przemawiając podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie powiedziała, że prezydent Rosji powinien zostać wezwany do powrotu do ustaleń traktatu.

– Wspólnie wezwijmy prezydenta Putina do powrotu do New START i wznowienia dialogu w sprawie traktatu (redukcji zbrojeń atomowych – red.) ze Stanami Zjednoczonymi – powiedziała polityk Zielonych. – Jestem głęboko przekonana, że to leży w interesie nas wszystkich – dodała.

Minister spraw zagranicznych Niemiec oceniła, że „Rosja podważa architekturę kontroli zbrojeń, od której wszyscy jesteśmy zależni”.

Putin zagroził wycofaniem się z układu New START, który w 2010 r. Rosja zawarła ze Stanami Zjednoczonymi, podczas swojego ubiegłotygodniowego przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym. Traktat zobowiązał obie strony do ograniczenia arsenałów jądrowych oraz dopuszczenie regularnych inspekcji.

W podobnym duchu, jak Baerbock, wypowiedziała się także Bonnie Jenkins, zastępczyni sekretarza stanu USA ds. kontroli zbrojeń i międzynarodowego bezpieczeństwa. – Zaledwie kilka dni temu prezydent Putin ogłosił, że Rosja jednostronnie wstrzymuje realizację traktatu New START. Rosja po raz kolejny pokazuje światu, że nie jest odpowiedzialnym mocarstwem nuklearnym – komentowała Jenkins.

Rosyjska agencja Tass poinformowała, że Putin zarządził „specjalny reżim służbowy” w siłach odstraszania Rosji. Nie podano, co w praktyce oznacza taka decyzja. Prawdopodobnie chodzi o postawienie sił strategicznych w stan podwyższonej gotowości.

(RTR/dra)