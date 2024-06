Baerbock nie wyklucza udziału Niemiec w ochronie Strefy Gazy

W związku z nową propozycją zawieszenia broni w Strefie Gazy minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) odniosła się do ewentualnego udziału Niemiec w międzynarodowych siłach ochronnych na terytoriach palestyńskich. „Tak jak daliśmy Ukrainie jasno do zrozumienia, że opowiadamy się za ich wolnością i pokojem, tak wierzę, że dotyczy to również Bliskiego Wschodu. Jeśli to, czego teraz potrzebujemy, to nie tylko odbudowa, ale międzynarodowe siły ochronne, które zagwarantują, że w końcu osiągniemy pokój na Bliskim Wschodzie, to jest to również nasza wspólna misja” – powiedziała polityk Zielonych na konferencji partyjnej w Poczdamie.

Jest to wspólny obowiązek, dodała, „nie tylko jako tych, którzy tworzą politykę, ale także jako ludzi, którzy robią wszystko, aby zapewnić, że człowieczeństwo jest najważniejsze w tak brutalnych czasach”.

„Promyk nadziei"

W trwającej od miesięcy wojnie między Izraelem a organizacją Hamas, w końcu doszło do sytuacji, w której możliwe jest humanitarne zawieszenie broni – powiedziała minister spraw zagranicznych, odnosząc się do izraelskiego planu zawieszenia broni w Strefie Gazy przedstawionego przez prezydenta USA Joe Bidena.

„Proszę wszystkich zaangażowanych, abyśmy uczynili to teraz możliwym, abyśmy w końcu osiągnęli to humanitarne zawieszenie broni, które obejmuje uwolnienie zakładników, które obejmuje zaprzestanie ataków przez Hamas i wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy” – powiedziała Baerbock. Biden powiedział w piątek, że Izrael przedstawił nowe „kompleksowe” porozumienie w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia zakładników. Baerbock określiła tę propozycję jako „promyk nadziei”.

Opozycja chwali

Wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu, Johann Wadephul, z zadowoleniem przyjął pomysł Baerbock dotyczący udziału Niemiec w międzynarodowych siłach ochronnych w Strefie Gazy. „Jeśli pomysły minister spraw zagranicznych się zmaterializują, a niemiecki rząd dojdzie do porozumienia, jesteśmy oczywiście gotowi do rozmów” – przyznał Wadepuhl w rozmowie z powiedział Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Jego zdaniem, jeśli Niemcy poważnie traktują swoje zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa wobec Izraela, „musimy być również gotowi do wniesienia praktycznego wkładu” – podkreślił.

Premier Turyngii Bodo Ramelow (Lewica) powiedział RND, że Niemcy muszą „mieć odwagę pomyśleć o tym, co możemy i powinniśmy zrobić, aby w miejscach, w których obecnie toczy się otwarta, gorąca wojna, wnieść nasz wkład ze strefami zdemilitaryzowanymi i rozmieszczeniem błękitnych hełmów, które są akceptowane przez obie strony".

