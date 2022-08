Baerbock apeluje o stosunki transatlantyckie „na równym poziomie”

– USA i ich sojusznicy muszą teraz zbudować „partnerstwo w przywództwie”, aby bronić swojego bezpieczeństwa, demokratycznego systemu społecznego i porządku światowego opartego na przestrzeganych przez wszystkich zasadach – stwierdziła Annalena Baerbock w przemówieniu do studentów w Nowym Jorku. Aby tak się stało Niemcy i Europejczycy muszą jednak odstąpić od dotychczasowych wygodnych przyzwyczajeń i przeorientować swoją politykę bezpieczeństwa.

Mówiąc o „partnerstwie w przywództwie”, niemiecka minister spraw zagranicznych posłużyła się sformułowaniem używanym przez byłego prezydenta USA George'a Busha, który zaoferował takie partnerstwo zjednoczonym Niemcom.

„Musimy być przygotowani na wszystko”

Europejczycy muszą wzmocnić swoje zdolności strategiczne, „aby móc rozmawiać z USA jak równy z równym” – powiedziała Annalena Baerbock. Podkreśliła przy tym, że w obliczu wojny na Ukrainie więzi między Europą a Ameryką Północną są „być może dziś bliższe niż kiedykolwiek wcześniej od chwili zakończenia zimnej wojny”.

Napaść Rosji na Ukrainę „dostarczyła nam wielu brutalnych lekcji”, stwierdziła Annalena Baerbock. – Żyjemy teraz w świecie, w którym musimy przygotować się na wszystkie ewentualności – dodała.

Szefowa niemieckiej dyplomacji ostrzegła, że „teraz, gdy nasze bezpieczeństwo i nasza wolność są bardziej zagrożone niż w minionych dziesięcioleciach, musimy zewrzeć szeregi transatlantyckie”. Celem tej operacji, jak podkreśliła, „musi być zbudowanie silniejszego, nieodwracalnego partnerstwa transatlantyckiego na XXI wiek”.

Dla Niemiec i Europejczyków oznacza to zwiększenie ich siły militarnej. – Niemcy już do tego przystąpiły, na przykład poprzez reorientację swojej polityki bezpieczeństwa i zwiększenie wydatków na obronę – wyjaśniła.

Bearbock w Pradze: Rosja okazuje pogardę dla suwerenności Ukrainy

„Zmiana poprzez handel” już nie jest opcją

Ponadto Niemcy „porzuciły swoją długoletnią wiarę w koncepcję 'zmiany poprzez handel', czyli pomysł, że handel i stosunki gospodarcze mogą skłonić autokratyczne reżimy do wstąpienia na drogę demokracji” – dodała.

– Brutalna wojna Rosji (z Ukrainą – red.) sprawiła, że stało się to jasne – podkreśliła Annalena Baerbock. – Zaatakowano wolność, demokrację i prawa człowieka. Musimy się temu przeciwstawić z całą siłą.

Partnerzy transatlantyccy „stoją dziś przed tymi samymi wyzwaniami: nierównością, rasizmem, populizmem, polaryzacją polityczną oraz osłabieniem instytucji demokratycznych” – podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji.

Annalena Baerbock zawarła te myśli w przemówieniu skierowanym do studentów New School w Nowym Jorku. Ta zorientowana na nauki społeczne prywatna wyższa uczelnia została założona w 1919 roku przez grupę postępowych profesorów i intelektualistów i rozbudowana w 1933 roku dzięki utworzeniu Uniwersytetu na Wygnaniu, przystani dla żydowskich uczonych zmuszonych do emigracji z Europy. Wśród jej najsłynniejszych wykładowców była znana filozof Hannah Arendt.

(DPA, AFP/jak)

