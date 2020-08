Badanie: topnienie lodów Grenlandii jest nieodwracalne

Artyści wobec zmian klimatu. "Sztuka może coś więcej"

Wichury, susze, powodzie - skutki zmian klimatu skłaniają w Europie co piątek tysiące uczniów do wyjścia na ulice i protestów. A co robią artyści? Fotograficzka Barbara Dombrowski postanowiła włożyć kij w mrowisko.