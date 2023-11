Badanie: osoby ciemnoskóre częściej dyskryminowane

Jak wynika z przedstawionego we wtorek, 7 listopada, w Berlinie pierwszego raportu Narodowego Monitora Dyskryminacji i Rasizmu Niemieckiego Centrum Integracji i Badań Migracyjnych (DeZIM) osoby ciemnoskóre są najczęściej dyskryminowaną grupą w Niemczech.

54 procent ciemnoskórych osób spotykało się z z przejawami rasizmu w miejscach publicznych. Niemal co piąta czarnoskóra kobieta (19 proc.) doświadczyła gróźb lub nękania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku czarnoskórych mężczyzn (18 proc.)

Jednak z badania wynika, że częściej od jawnej dyskryminacji mają oni do czynienia z jej subtelniejszymi przejawami. 37 procent czarnoskórych mężczyzn podało, że regularnie spotykają się z okazywaniem strachu wobec nich. Jest to czterokrotnie częstsze w porównaniu do mężczyzn, którzy nie wyróżniają się pod względem rasowym. W przypadku ciemnoskórych kobiet, co piąta (2 proc.) wspominała o takich przypadkach.

Dyskryminacja w miejscach publicznych

Okazuje się, że problem dyskryminacji dotyczy także Azjatów i społeczności muzułmańskiej. Dwanaście procent mężczyzn i trzynaście procent kobiet pochodzenia azjatyckiego doświadczyło jawnej dyskryminacji , a 20 procent mężczyzn i 10 procent kobiet miało do czynienia z subtelnymi jej przejawami.

Jawnej dyskryminacji doświadczyło 14 procent muzułmanek i 13 procent muzułmanów. Zaś z ukrytą dyskryminacją spotkało się odpowiednio 28 i 15 procent. Respondenci stykali się z dyskryminacją ze strony policji, urzędów jak i w innych miejscach publicznych oraz w czasie wolnym.

– Intensywność, z jaką doświadcza się dyskryminacji oraz konsekwencje tego są rozłożone w Niemczech nierówno – stwierdziła dyrektorka Instytutu DeZIM Naika Foroutan. Najczęściej dotyczy to grup społecznych, które są narażone na rasiszm i których przynależność do Niemiec jest często tematem debat publicznych: chodzi o osoby czarnoskóre, pochodzące z Azji i wyznania muzułmańskiego.

W badaniu, które przeprowadzono od czerwca do listopada 2022 roku wzięło udział ponad 21 tysięcy osób.

Apel o pomoc ofiarom

– Dyskryminacja i rasizm szkodzą współistnieniu w naszej demokracji – oświadczyła pełnomocniczka rządu ds. zwalczania dyskryminacji Ferda Ataman. Według niej badanie „bezlitośnie to ujawnia”. Niemcy powinny zrobić więcej w walce z rasizmem – zaapelowała Ataman. Konieczne jest, by powstało więcej niezależnych ośrodków, do których zgłaszane moga być przypadki dyskryminacji oraz rozbudowa sieci placówek zajmujących się pomocą jej ofiarom.

Pełnomocniczka rządu ds. rasizmu Reem Alabali-Radovan domaga się „antyrasistowskiej ofensywy”. – Osoby doświadczające rasizmu nie mogą być pozostawione same sobie i muszą mieć możliwość obrony – powiedziała. Alabali-Radovan ogłosiła zamiar uruchomienia krajowej antyrasistowskiej sieci doradczej z 32 lokalizacjami w Niemczech.

