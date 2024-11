Badanie: Niemcy znów są bardziej zadowoleni z życia

Według regularnego badania poziomu zadowolenia z życia tzw. „Glücksatlas” (Atlas szczęścia) wynika, że znacznie ono wzrosło i jest o 0,14 punktu wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim i będąc na poziomie 7,06 punktu powróciło do stanu z 2010 roku. „Niemcy wracają na ścieżkę szczęścia” – powiedział Bernd Raffelhüschen, dyrektor naukowy Atlasu Szczęścia i profesor na Uniwersytecie we Fryburgu w komunikacie prasowym. Partnerem „Glücksatlas” jest Süddeutsche Klassenlotterie.

Z badania wynika, że najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Hamburga (7,38 punktu). Hamburg wyróżnia się wysoką siłą gospodarczą, dobrą opieką zdrowotną, a także dobrymi szkołami i placówkami opiekuńczymi. Za nim plasują się Bawaria i Szlezwik-Holsztyn (oba po 7,23 punktu). Szlezwik-Holsztyn przez lata był liderem rankingu szczęścia. Z kolei najmniej szczęśliwi są mieszkańcy Saary (6,73), Berlina (6,63) i Meklemburgii-Pomorza Przedniego (6,17). „W 2024 r. kraje zachodnioniemieckie ponownie zdominowały górną część rankingu, podczas gdy kraje wschodnioniemieckie spadły do środka lub na sam dół” – czytamy w rankingu.

Jako przyczyny różnic między wschodem a zachodem Niemiec badanie wskazuje niższe dochody i majątek we wschodnich landach, mniejszy odsetek posiadaczy nieruchomości, silniejsze starzenie się społeczeństwa oraz gorszą infrastrukturę w niektórych obszarach, takich jak na przykład opieka zdrowotna.

Skala w „Atlasie szczęścia” wynosi od 0 (w ogóle niezadowolony) do 10 (w pełni zadowolony). Zadowolenie z życia wzrosło zwłaszcza wśród tych, którzy byli szczególnie obciążeni podczas pandemii koronawirusa: osoby mieszkające samotnie (wzrost o 0,33 punktu), nastolatki i młodzi dorośli (wzrost o 0,26 punktu) oraz pracujące matki (wzrost o 0,16 punktu). Do wzrostu zadowolenia z życia przyczyniły się regulacje płacowe i spadek inflacji.

Kryzysy z lat 2020–2023 w dużej mierze przezwyciężone

Jednak nieco w tyle wciąż pozostaje życie rodzinne. Będąc na poziomie 7,53 punktu jest ono nadal dalekie od poziomu sprzed koronawirusa (8,02). Niemieckie rodziny nadal zmagają się nie tylko z konsekwencjami pandemii, ale także z wysokimi kosztami życia.

Niemniej jednak, znaczne wyrównanie płac i spadek inflacji również przyczyniły się do znacznego wzrostu zadowolenia z życia. W rezultacie zadowolenie z dochodów wzrosło do 6,81 punktu.

Rekordowa wartość (7,14) z ostatniego przed koronawirusem roku 2019 nie została wprawdzie jeszcze ponownie osiągnięta. „Rok 2024 stanowi jednak czas, w którym - przynajmniej pod względem subiektywnej oceny własnego życia - kryzysy lat 2020-2023 dla większości społeczeństwa zostały już przezwyciężone” – wynika z „Atlasu szczęścia”.

Instytut Badania Opinii Publicznej Allensbach ankietował od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. łącznie 12 452 osoby w wieku 16 lat i starsze na temat ich ogólnego zadowolenia z życia. W tej samej grupie wiekowej przeprowadzono od lutego do kwietnia 2024 roku ankietę na temat pracy, dochodów, rodziny i zdrowia. Z kolei berliński instytut badania opinii publicznej Ipsos przeprowadził ankietę wśród 2000 Niemców w wieku od 18 do 65 lat na temat różnic między Wschodem a Zachodem.

(DPA/jar)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>