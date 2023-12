Badania. Za dużo czasu spędzamy przed ekranem telefonu

Wiele osób niemal nie rozstaje się z telefonem komórkowym. Nowe badania pokazują, że większość dorosłych osób w Niemczech zdaje sobie sprawę z tego, że zbyt często stosuje telefon komórkowy.

Podczas świąt zapewne wielokrotnie pada zdanie: „odłóż telefon”, ale często nie dostrzegamy, jak bardzo sami jesteśmy przywiązani do ekranu swojego smartfona. Zdarza się, że wiele osób nie odkłada go nawet podczas rozmowy z innymi i nie dostrzega, że przesadza z jego stosowaniem, ale za upomina innych. Instytut YouGov przeprowadził na zlecenie niemieckiej agencji DPA badania dotyczące samooceny mieszkańców Niemiec, jeśli chodzi o użytkowanie telefonów komórkowych.

Badania te wykazały, że niemal co druga dorosła osoba jest zdania, że czas, który spędza przed ekranem smartfona, jest nieadekwatny. 27 proc. ankietowanych uważa, że „zbyt dużo” czasu spędza na użytkowaniu smartfona, 15 proc., że nawet „o wiele za dużo”, co łącznie stanowi 42 proc. wszystkich pytanych. Natomiast 53 procent ankietowanych użytkowników telefonów komórkowych uznaje, że czas spędzony ze smartfonem w rękach, jest „odpowiedni”. Zaledwie 2 proc. osób odpowiedziało, że chętnie spędzałoby więcej czasu przed ekranem komórki.

Jednoznaczna tendencja

Takie same badania przeprowadzono pięć lat temu. Wówczas jedynie 32 proc. (w porównaniu do 42 proc. teraz) było zdania, że zbyt wiele czasu spędza z telefonem, a 63 proc. uważało, że korzysta z urządzenia „stosownie”. Badania pokazują zatem jednoznaczną tendencję. Obecnie więcej kobiet (44 proc.) niż mężczyzn (39 proc.) jest zdania, że przesadza, jeśli chodzi o użytkowanie komórki. Dotyczy to głównie młodszych kobiet – 60 proc. tych wieku 18-24 lat przyznaje, że każdego dnia spędza zbyt dużo czasu przed ekranem smartfona, w przypadku nieco starszych, od 25-34 lat, to samo przyznaje aż 63 proc. ankietowanych. Wśród starszych kobiet liczby te są niższe.

Obok zbyt długiego korzystania z telefonu komórkowego, innym aspektem są konsekwencje zdrowotne, o których często się mówi – zarówno te natury fizycznej, jak i psychicznej. Ze względu na to, że podczas czytania i pisania wiadomości zwykle przez dłuższy czas pochylamy głowę, mięśnie szyi są bardzo obciążone. Dochodzi też do przeciążenia ramion czy dłoni. Nadmierne korzystanie z telefonów często obciąża nas też psychicznie, ponieważ funkcjonujemy w trybie bycia bezustannie dostępnymi, co powoduje stres, a to z kolei prowadzi do tego, że trudniej nam się skupić, bo ciągle jesteśmy konfrontowani np. z dźwiękami telefonu.

Syndrom wibracji fantomowych

Mówi się także o występowaniu tak zwanego syndromu wibracji fantomowych. Polega on na tym, że użytkownicy czują, że ich telefon komórkowy wibruje, mimo że tak się nie dzieje. Czasem nawet nie mają przy sobie urządzenia.

Często mówi się również o tym, że telefony komórkowe rozpraszają uwagę przed snem. Odbieranie wiadomości, ich czytanie lub odpowiadanie na e-maile przed pójściem spać jest to uważane za niezdrowe. Skutkiem takich przyzwyczajeń mogą być problemy z zasypianiem. Zaleca się spędzanie (późnego) wieczoru w trybie offline w telefonie, tj. najlepiej bez telefonu komórkowego i innych urządzeń. Patrzenie na smartfona przed zaśnięciem może znacznie utrudnić wyciszenie się i odpoczynek.

