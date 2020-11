Badania: Niemcy korzystają na firmach zakładanych przez migrantów

Z analiz przeprowadzonych przez bank KfW wynika, że firmy założone przez migrantów odgrywają ważną rolę w niemieckiej gospodarce. "Ich przedsiębiorczość wpływa na odnawianie się, a przez to także na zdolność naszej gospodarki narodowej do stawiania czoła wyzwaniom przyszłości", twierdzi naczelna ekonomistka banku KfW. "Niemcy od wielu lat odnoszą korzyści z dużo wyższej niż przeciętna gotowości migrantów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej", dodała Fritzi Koehler-Gab.

Skoro inni nie chcą, migranci zatrudniają się sami

Świadczą o tym także dane za ubiegły rok, w którym powstało w Niemczech łącznie 605 tys. nowych firm. W około 160 tys. przypadków ich założyciele mieli zagraniczne korzenie. Ich udział w zakładaniu nowych firm wzrósł w porównaniu z rokiem 2018 o 3 punkty procentowe do 26 procent. Fritzi Koehler-Gab podkreśla, że duch innowacyjności i nastawienie na rozwój, wyróżniające migrantów, dają im duże możliwości działania.

Z analizy KfW wynika, że migranci często decydują się na otworzenie własnej firmy, ponieważ na rynku pracy mają często gorsze szanse niż rdzenni Niemcy. Są od nich gorzej wykształceni i gorzej władają niemieckim, ale za to wykazują większą od nich przedsiębiorczość i gotowość pójścia na ryzyko. Dużą rolę odgrywają w ich przypadku krewni i znajomi, którzy zdecydowali się na samodzielność gospodarczą i służą im za wzór do naśladowania. W analizie KfW za migrantów uznano osoby, które urodziły się w Niemczech lub przybyły do Niemiec, ale nadal nie mają obywatelstwa niemieckiego.

Założyciele Biontech - niemieccy naukowcy pochodzenia tureckiego

Pandemia pobudza innowacyjność

W koronakryzysie, na co wskazują autorzy analizy, wiele planów otworzenia własnego biznesu odłożono na później. "Z drugiej strony pandemia COVID-19 może służyć jako katalizator innowacyjności. Dzisiejsi założyciele nowych firm, pokrywających zapotrzebowanie na zmienione potrzeby klientów dzięki nowym ideom biznesowym, mogą stać się jutro wielkimi wygranymi na rynku", twierdzi naczelna ekonomistka banku KfW.

Przykładem takiej frmy jest dziś Biontech z Moguncji, która wspólnie z amerykańskim koncernem famaceutycznym Pfizer opracowała szczepionkę na koronawirusa, której skuteczność ocenia się na ponad 90 procent. Badania jej skuteczności nie zostały jeszcze ukończone, ale jeżeli zostanie pomyślnie dopuszczona do obrotu, będzie można rozpocząć jej produkcję na wielką skalę.

Firmę Biontech założyło przed 12 laty tureckie małżeństwo onkologów. Ugur Sahin urodził się w Turcji, przybył z rodzicami do Niemiec i doktoryzował się w Kolonii. Jego żona, Oezlem Tuereci, urodziła się już w Niemczech, a doktorat uzyskała w Homburgu w Kraju Saary.

