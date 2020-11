Badacze wynaleźli terapię odmładzającą komórki

Brzmi to właściwie zbyt prosto, aby mogło być prawdziwe – zastrzega informacyjny portal n-tv.de, donosząc o rewolucyjnym odkryciu dokonanym przez izraelskich naukowców.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tel Awiwie i Shamir Medical Center w Izraelu pokazuje, że tlenoterapia hiperbaryczna w komorach ciśnieniowych (HBO) może nie tylko zatrzymać starzenie się komórek krwi u zdrowych, starzejących się osób dorosłych, ale może nawet odwrócić proces starzenia.

Według naukowców prowadzących badania pod kierunkiem prof. Shai Efrati z Sackler School of Medicine, komórki krwi dorosłych odmładzają się wraz z postępem leczenia. Wyniki tych badań opublikowano w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Aging”.

Naukowcy zastosowali u 35 zdrowych osób w wieku 64 lat lub starszych serię 60 sesji tlenoterapii hiperbarycznej w okresie 90 dni. Od każdego uczestnika pobierano próbki krwi przed, w trakcie i po zakończeniu zabiegów oraz jakiś czas po zakończeniu serii zabiegów. Następnie naukowcy przeanalizowali różne komórki odpornościowe we krwi i porównali wyniki.

Kluczowe telomery

Naukowcy odkryli, że tlenoterapia hiperbaryczna może odwrócić dwa główne procesy związane ze starzeniem się i związanymi z nim chorobami: skracanie się telomerów, będących swego rodzaju ochronnym obszarem znajdującym się na każdym końcu każdego chromosomu oraz nagromadzenie starych i źle funkcjonujących komórek organizmu. Badanie koncentrowało się na komórkach odpornościowych w krwi uczestników badania.

Chorzy na cukrzycę podczas seansu tlenoterpii hiperbarycznej

Stwierdzono przy tym wydłużenie telomerów nawet do 38 proc. i spadek nawet do 37 proc. ilości starzejących się komórek. Jako starzejące się określa się komórki, które utraciły zdolność odnawiania się w wyniku podziału.

„Nasz zespół od wielu lat zajmuje się badaniami hiperbarycznymi i ich zastosowaniem terapeutycznym” – wyjaśnia prof. Efrati w publikacji. „Obecnie skracanie telomerów jest uważane za ‘święty Graal’ biologii starzenia”. Naukowcy na całym świecie próbują opracować interwencje farmakologiczne i środowiskowe, które umożliwią wydłużanie telomerów. Zrobiliśmy to za pomocą naszego protokołu HBOT, który dowodzi, że starzenie się rzeczywiście można odwrócić na poziomie komórkowo-molekularnym”.

Komórkowe działanie HBO

„Jak dotąd wykazano, że interwencje, takie jak zmiana stylu życia i intensywne ćwiczenia, hamują skracanie telomerów” – wyjaśnia uczestniczący w projekcie badacz dr. Hadanny. „Ale w naszym badaniu tylko trzy miesiące HBO były w stanie wydłużyć telomery z szybkością znacznie przekraczającą wszelkie obecnie dostępne interwencje lub modyfikacje stylu życia. Dzięki temu przełomowemu badaniu mamy drzwi do dalszych badań nad komórkowym działaniem HBO i wygląda na to, że powstał potencjał do odwrócenia procesu starzenia ”.

Podczas tlenoterapii hiperbarycznej HBO pacjenci wdychają 100-procentowy tlen podawany przez system maski wężowej lub namiot nad głową pod (hiperbarycznym) ciśnieniem otoczenia zwiększonym do 2,4- czy nawet 3-krotności normalnego ciśnienia. Zabieg przeprowadza się w komorach hiperbarycznych. W rezultacie terapii następuje większe wysycenie płynnych składników krwi tlenem.

Według Stowarzyszenia Niemieckich Ośrodków Komór Ciśnieniowych metoda ta jest stosowana od lat 60. XX wieku w leczeniu chorób spowodowanych brakiem tlenu w tkance komórkowej. Tlen hiperbaryczny może być stosowany między innymi w przypadku ran przewlekłych, takich jak zespół stopy cukrzycowej, ostrych zaburzeń słuchu lub ubocznych skutków napromieniania po terapii przeciwnowotworowej.

