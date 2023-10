Badacze ostrzegają: AI pożeraczem energii

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) ma pomagać w przyszłości w ochronie klimatu, ale badacze już ostrzegają przed znacznym wzrostem zużycia energii przez centra obliczeniowe AI.

– Narzędzia AI zużywają dużo energii, a tendencja jest wzrostowa. Sam proces treningu pojedynczego modelu AI wymaga złożonych obliczeń, przewidywań i jest procesem bardzo energochłonnym – powiedział agencji DPA dyrektor zarządzający Instytutu Hasso Plattnera (HPI) w Poczdamie oraz kierownik działu Sztucznej Inteligencji i Zrównoważonego Rozwoju Ralf Herbrich.

Ekspert ds. danych Alex de Vries z Amsterdamu porównuje zużycie energii podczas korzystania z wyszukiwarki działającej na zasadzie sztucznej inteligencji do zużycia energii przez całe kraje. Dlatego problem ten ma znaczenie także dla ochrony klimatu. Naukowcy i firmy internetowe pracują nad poprawą „śladu ekologicznego” sztucznej inteligencji.

Wzrost zużycia o 30 procent

– Obecnie na centra przetwarzania danych przypada cztery do pięciu procent światowego zużycia energii – powiedział Herbrich. Jeśli dodać do tego korzystanie z technologii cyfrowych, takich jak laptopy i smartfony, osiągany jest poziom ośmiu procent. – Istnieją szacunki, że zużycie w ciągu najbliższych lat wzrośnie do 30 procent – mówi. Porównuje to do piekarnika. W procesie trenowania modelu AI uruchamiane są procesory setek kart graficznych, z których każda zużywa około 1000 watów przez kilka tygodni. –1000 watów to tyle właśnie, ile zużywa piekarnik – wyjaśnia Herbrich.

Temat sztucznej inteligencji zdominował obecnie publiczne debaty dotyczące technologii. Zyskał on znaczną uwagę dzięki botowi tekstowemu ChatGPT stworzonemu przez kalifornijski startup OpenAI. Aplikacje AI stają się coraz powszechniejsze. Technologia ta jest wykorzystywana w systemach bezpieczeństwa samochodów. Dzięki AI również ogrzewanie staje się bardziej efektywne. Korzysta z niej także opieka zdrowotna oraz wiele firm.

Jak zaoszczędzić energię?

Według Herbricha z Instytutu Hasso Plattnera badania mają na celu umożliwienie obliczeń przy mniejszej liczbie parametrów, co pozwoli na mniejsze zużycie energii, przy minimalnym spadku dokładności prognoz. Badania nad oszczędzaniem energii w obszarze AI wspierają również firmy technologiczne. Jednakże wypracowanie rozwiązań w tym zakresie wymaga wielu lat.

Badacz De Vries oszacował, że wyszukiwarka Google obecnie przetwarza nawet do dziewięciu miliardów zapytań dziennie. Według jego obliczeń, jeśli każde wyszukiwanie w Google korzysta z AI, to rocznie potrzeba na to około 29,2 terawatogodzin energii, co odpowiada rocznemu zużyciu energii w Irlandii.

De Vries mówi jednocześnie o skrajnym scenariuszu, do którego nie dojdzie w najbliższym czasie. Wskazał na wysokie koszty związane z dodatkowymi serwerami AI oraz na wąskie gardła w przypadku dostaw. Dla porównania, według informacji Federalnej Agencji ds. Sieci Energetycznych w 2022 roku całkowite zużycie energii w Niemczech wynosiło około 484 terawattogodziny.

AI a ochrona klimatu

Firma internetowa Google, która w tym roku uruchomiła chatbota Bard, ogłosiła, że zapotrzebowanie na energię do użycia tej technologii rośnie znacznie wolniej niż przewidywano w wielu prognozach. Wynika to zarówno z badań jak i własnych doświadczeń koncernu.

Google stosował sprawdzone metody, aby znacznie zmniejszyć zużycie energii podczas treningu modeli. Ponadto firma zaznacza, że wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu ochrony klimatu. Chodzi o „efektywne planowanie tras pod kątem zużycia paliwa „w aplikacji Google Maps oraz prognozowanie zagrożenia powodziami.

