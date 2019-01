„Bądź cool”. Zostań policjantką w Berlinie

„Super, odjazdowy” - Helena, kandydatka na policjantkę, opowiada o przysłanym w kartonie nowym mundurze z bezgranicznym entuzjazmem. Przymierzenie go jest wyjątkowym momentem. 29-letnia Helena, z tatuażem na przedramieniu, zachwyca się: „Patrzysz w lustro i myślisz, że słusznie zrobiłaś. Wow, będziesz policjantką”. Jednocześnie informuje, że do munduru należą także spodnie na lato i na zimę i przy okazji radzi, by do munduru praktycznie jest spleść długie włosy w warkocz.

Od kilku tygodni dyrekcja policji w Berlinie pokazuje na kanale You Tube krótkie filmy wideo z codziennego życia Heleny. Mają one przekonać młode Niemki do zawodu policjantki. Szefowa berlińskiej policji Barbara Slowik mówi wręcz o przypuszczeniu częściowej „ofensywy na kobiety”. To także celowe zwrócenie się do określonej grupy wiekowej, która komunikuje i informuje się niemalże wyłącznie przez media społecznościowe. Różne filmy wideo z Heleną w sieci obejrzano już ponad 50 tys. razy. „Cześć kochani” - w ten niewymuszony sposób pozdrawia za każdym razem policyjna rekrutka.

Tatuaż dozwolony

Pod filmami agitującymi do podjęcia służby policyjnej nie brakuje uwag krytycznych. Jeden z użytkowników komentuje: „Jak można was traktować poważnie?”. Jednocześnie wielu odbiorców zwraca się do Heleny z prośbą o praktyczne wskazówki i rady i domaga się więcej niż jednego wideo na tydzień.

A kiedyś nie do pomyślenia tatuaż na Heleny przedramieniu jest obecnie dozwolony. Jak zaznaczyła Barbara Slowik, policja nie może ignorować rozpowszechnionych w społeczeństwie trendów. Policja w Berlinie jest odbiciem społeczeństwa tego miasta: „kolorowego, różnorodnego i na luzie. Ale w policji muszą obowiązywać jednak zasady" – podkreśliła jej szefowa. Tatuaż twarzy czy taki o radykalnej wymowie jest w tym zawodzie nadal tematem tabu.

(dpa/jar)