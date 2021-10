Bóg i gender. Młodzi katolicy w Niemczech chcą zmian

Jeden z niemieckich związków katolickiej młodzieży chce, aby pisać o Bogu w języku gender, czyli języku neutralnym płciowo. W takiej formie uwzględniającej i mężczyzn, i kobiety, ale i wszystkie osoby niebinarne, w pisanym języku niemieckim stosuje się powszechnie m.in. gwiazdkę (np. Student*innen; student*ki), podkreślnik czy ukośnik.

W języku mówionym można zrobić w miejscu gwiazdki małą pauzę – taki sposób praktykują już m.in. niektórzy prezenterzy w niemieckiej telewizji publicznej ZDF i ARD.

Starzec z brodą?

Młodzi katolicy chcą, by w przyszłości o Bogu (niem. Gott) pisano z gwiazdką, czyli Gott* lub krzyżykiem Gott+. Ma to podkreślić, że o Bogu nie myśli się automatycznie jako starym, białym mężczyźnie z brodą. W języku mówionym można taką gwiazdkę lub plus wyrazić krótką przerwą.

– Nie mamy jeszcze projektu uchwały, ale chcemy na pewno coś zmienić – powiedziała niemieckiej agencji prasowej DPA Rebekka Biesenbach, kierująca organizacją Katolicka młoda Wspólnota (KjG). – Podstawowe pytanie: co możemy zrobić, aby ten w wielu miejscach bardzo męski obraz Boga odnieść do różnorodności, na którą zasługuje?

Drecyzja wiosną przyszłego roku

Co ostatecznie ustalą młodzi niemieccy katolicy, okaże się wiosną przyszłego roku, kiedy zbiorą się na ogólnoniemieckiej konferencji.

W Kościele katolickim w Niemczech istnieje wiele dużych związków młodzieży. KjG liczy według własnych informacji około 80 tys. członków w wieku od 9 do 25 lat.

