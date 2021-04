Azyl w Niemczech. Ponad 30 procent odwołań uznanych

W 2020 roku około 31 procent osób, które zaskarżyły do sądu administracyjnego odrzucenie ich wniosku o azyl w Niemczech, uzyskało pozytywną dla nich decyzję. Przyznano im status uchodźcy, którego wcześniej odmówił im Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Poinformował o tym dziś (13.04.2021) dziennik "Neue Osnabruecker Zeitung", powołując się na odpowiedź ministerstwa spraw zagranicznych na pytanie klubu poselskiego partii Lewica w Bundestagu.

Kwestionowane decyzje BAMF

Spośród 68.061 decyzji BAMF wydanych w ubiegłym roku niemieckie sądy uznały 21.224 za sprzeczne z obowiązującym prawem. W porównaniu z sytuacją z lat wcześniejszych odsetek niewłaściwych decyzji tego urzędu ponownie się zwiększył. W roku 2017 wynosił prawie 41 procent, a rok później 31,4 procenta, zaś w roku 2019 już tylko 26,4 procent.

W sumie uchodźcy i migranci podważają prawie trzy czwarte (73 procent) wszystkich niekorzystnych dla nich decyzji Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców dotyczących wniosku azylowego. Najwięcej pozytywnych dla nich decyzji sądów dotyczy skarg złożonych przez uchodźców z Afganistanu.

Dane "nie do przyjęcia"

Ekspert ds. polityki wewnętrznej partii Lewica, Ulla Jelpke, uznała te dane za "nie do zaakceptowania" i wyraźny dowód na to, że Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców musi zmienić sposób, w jaki rozstrzyga o kierowanych do niego wnioskach o azyl, jak również poprawić kontrolę jakości wydawanych przez siebie decyzji. W przypadku uchodźców z państw, wobec których wydano najwięcej błędnych decyzji, Jelpke zaproponowała ponowne sprawdzenie wszystkich wydanych do tej pory negatywnych decyzji, także w celu odciążenia sądów w ich pracy.

Konieczność zajmowania się przez sądy prawidłowością orzeczeń BAMF sprawia, że średni czas postępowania sądowego wciąż się wydłuża. W 2020 roku wynosił ponad dwa lata, podczas gdy w 2019 roku 17,6 miesięcy, a w 2018 roku 12,5 miesiąca. Z drugiej strony stale zmniejsza się liczba skarg czekających na rozpatrzenie przez sąd. Pod koniec ubiegłego roku było ich jeszcze ponad 191 tysięcy. To nadal dużo, ale mniej niż w latach ubiegłych.

(EPD, KNA/jak)

