Axel Springer zwalnia w Niemczech. Redukcja etatów we flagowych dziennikach

Mathias Doepfner, CEO Axel Springer, w liście do pracowników napisał, że „nastąpi znaczna redukcja miejsc pracy w obszarach produkcji, składu, korekty i administracji”. Do treści wiadomości dotarła m.in. agencja dpa.

Doepfner, który kieruje koncernem medialnym od 2002 roku, zapowiedział, że grupa chce „redukować zatrudnienie i budować nowe miejsca pracy jednocześnie”. W oświadczeniu nie padły żadne konkretne liczby dotyczące zwolnień. Jednak Doepfner stwierdził, że niemiecki oddział koncernu „musi poprawić się o około 100 mln euro w ciągu najbliższych trzech lat przez wzrost obrotów, ale i redukcję kosztów”.

Celem „zrównoważona" subskrypcja

Mówiąc o ukierunkowaniu swoich marek, Doepfner podkreślił, że „Die Welt” i „Bild” muszą rozwijać się z „dobrze płatną i zrównoważoną subskrypcją cyfrową”. Pierwsze informacje o planowanych zwolnieniach w Axel Springer pojawiły się z wyprzedzeniem, przed jesiennym przeglądem swoich struktur.

We wcześniejszym wywiadzie dla dpa Mathias Doepfner zapowiadał zwolnienia w obu flagowych dziennikach. Axel Springer na całym świecie zatrudnia ok. 18 tys. osób, z czego 3,4 tys. to dziennikarze.

Jesienią ubiegłego roku zwolnienia ogłosił Ringier Axel Springer Polska. Objęły one ok. 100 etatów w czasopismach i serwisach internetowych należących do grupy.

(DPA/dra)