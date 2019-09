Awaria pociągu, ewakuacja po drabinach

Ewakuowanie osób znajdujących się na pokładach wagonów przebiegło sprawnie, nikt nie ucierpiał. Dodatkowa trudność polegała na tym, że akcja odbywała się po ciemku, przed wschodem słońca, a pasażerowie musieli schodzić po drabinach przez okna prosto na otwarte tory.

Przyczyny awarii jeszcze nie ustalono. IntercityExpress zmierzał z Berlina do Kolonii. W Hanowerze jednak doszło do uszkodzenia składu, co spowodowało konieczność przeniesienia podróżnych do innego pociągu. Jazdę mogli kontynuować po trzygodzinnej przerwie. Incydent nie spowodował zakłóceń w kursowaniu innych połączeń kolejowych.

Pasażerowie przez Twittera informowali o swoim położeniu i skarżyli się na niedogodności, na przykład brak napojów i jedzenia. Inni zaś chwalili pracowników Deutsche Bahn za ich pomoc, profesjonalizm i zachowanie spokoju, mimo trudnych warunków.

Minister transportu Andreas Scheuer

Do awarii doszło w pobliżu stacji Hanower-Leinhausen, niedaleko dworca głównego. Najpierw usiłowano odholować uszkodzony skład. Gdy okazało się to niemożliwe, zdecydowano o ewakuacji po drabinach. Wśród pasażerów był niemiecki minister transportu Andreas Scheuer (CSU), który zmierzał do Hanoweru na Międzynarodowe Targi Obrabiarek i Obróbki Metali EMO. Jego rzecznik zameldował na Twitterze: „Kochamy Deutsche Bahn za to, że z reguły dowozi nas punktualnie do celu. Dziś, tuż po odjeździe, awarii uległ pociąg ICE. Siedzimy już w innym, przepełnionym, jedziemy do Hanoweru. Niektórzy pasażerowie cieszą się, że jest wśród nich minister transportu. 80 minut na konsultacje obywatelskie :)”.

W piątek (13.09.2019), Federalny Trybunał Obrachunkowy informował o fatalnej sytuacji Deutsche Bahn, rosnącym zadłużeniu i luce finansowej wynoszącej trzy miliardy euro. Minister transportu Andreas Scheuer (CSU) skomentował wówczas, że raport Trybunału przedstawiono nie w porę, gdy budżet jest już prawie gotowy. Domagał się jednak od zarządu kolei „jasnych odpowiedzi”. Andreas Scheuer ponadto polecił zarządowi „wydajniejszą organizację struktur koncernu oraz ich odchudzenie”. Jak powiedział w rozmowie z dziennikiem „Bild”, „struktury muszą służyć setkom tysięcy pracowników oraz milionom klientów”.

