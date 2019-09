Awaria na lotnisku we Frankfurcie. Pasażerowie musieli lecieć bez bagażu

Trwająca osiem godzin awaria 80-kilometrowego systemu przenośników bagażu na lotnisku Fraport we Frankfurcie nad Menem - największym porcie lotniczym Niemiec - doprowadziła w weekend do chaosu. W sobotę, akurat w pierwszy dzień ferii jesiennych w Hesji zostało uziemionych ponad 30 tys. walizek. Szczególnie dotkliwie odczuła to strefa odlotów. Jak zapewnił rzecznik lotniska "pracujemy usilnie nad tym, by dosłać klientom bagaże" i większość z nich powinna już w poniedziałek wieczorem dotrzeć do właścicieli. W tym celu zorganizowane zostałe dodatkowe zmiany nocne pracowników. Nieznane są jeszcze przyczyny awarii i trwa dochodzenie.

System, który działa od 1972 r., w dniach maksymalnego obciążenia jest w stanie przetransportować około 120 tys. sztuk bagażu i, jak zapewnia kierownictwo lotniska, "funkcjonuje bez zarzutu".

(dpa/jar)