Awantura w CDU. Spór o kurs partii

Hans-Georg Maassen, w 2018 roku, jeszcze za czasów Merkel, został przedwcześnie przeniesiony w stan spoczynku i pozbawiony stanowiska szefa Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (niemieckiego odpowiednika ABW). Poszło o kontrowersyjną wypowiedź na temat ataków na emigrantów w Chemnitz. Teraz grozi mu wyrzucenie z CDU. „W naszej partii nie ma miejsca na jego wypowiedzi i idee, które są w nich zawarte" – głosi uchwała przyjęta w poniedziałek przez prezydium CDU.

Kierownictwo partii dało mu czas do południa 5 lutego na dobrowolną rezygnację z członkostwa. Jeśli Maassen nie zastosuje się do ultimatum, prezydium chce uruchomić procedurę usunięcia byłego szefa kontrwywiadu z partii. Kierownictwo CDU zarzuciło Maassenowi, że „posługuje się językiem antysemitów i teorii spiskowych" ocierając się o volkizm. Według prezydium CDU Maassen „stale naruszał obowiązujące zasady i statuty partii".

Maassen wielokrotnie zwracał na siebie uwagę kontrowersyjnymi wypowiedziami. Niedawno został wybrany na przewodniczącego narodowo-konserwatywnego ugrupowania „Werte Union" („Unia Wartości"). To stowarzyszenie zrzesza w większości członków CDU rozczarowanych przesunięciem tej partii w kierunku centrum za czasów Angeli Merkel. Prezydium CDU zdecydowało, że członkostwo w CDU jest nie do pogodzenia z członkostwem w „Unii Wartości". Każdy, kto chce pozostać członkiem CDU, powinien opuścić „Unię Wartości", stwierdziło prezydium.

Wysoka poprzeczka

Lider CDU Friedrich Merz, mimo krytyki pod adresem Maassena, długo wahał się, czy posunąć się aż do groźby wydalenia go z partii. Wątpliwości te mogą być związane z tym, że pozbawienie kogoś członkostwa w partii politycznej jest bardzo trudne. W SPD toczy się postępowanie o wydalenie z partii byłego kanclerza Gerharda Schroedera. Podobnie jest w partii Zielonych, gdzie od lat toczy się podobny spór m. in. z burmistrzem Tybingi, Borisem Palmerem.

„Unia Wartości" skrytykowała decyzję prezydium CDU. Ani jej członkowie, ani jej nowy przewodniczący nie pozwolą na pozbawienie ich członkostwa CDU na drodze ultimatum – oświadczyła organizacja. Zaapelowano, by CDU, ale także minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) zaprzestała ataków na Maassena.

(RTR/du)