Awantura o film. AI napisała scenariusz

Czy sztuczna inteligencja (AI) może napisać scenariusz filmowy? Szwajcarski scenarzysta, reżyser i producent Peter Luisi tego spróbował i przekształcił skrypt w film z prawdziwymi aktorami i aktorkami. Chciał wywołać debatę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle filmowym, ale został wyrzucony w Londynie z kina, gdzie miał odbyć się pokaz zaplanowany na ten weekend.

Kino „Prince Charles” w Soho zrezygnowało z projekcji, ponieważ pojawiły się negatywne komentarze po ogłoszeniu jej na platformie X. – To wstyd – powiedział dziś (20.06.2024) Peter Luisi niemieckiej agencji prasowej DPA. – Nie wydaje mi się, by uginanie się pod takimi komentarzami było właściwą drogą. Ale szanuję to.

O czym właściwie jest film?

Film „Ostatni scenarzysta” opowiada o Jacku, który jest zszokowany odkryciem, że sztuczna inteligencja pisze lepsze scenariusze niż on sam. „Witaj, Jack, jestem twoją nową asystentką” – mówi do głównego bohatera miły kobiecy głos, który następnie przejmuje jego pracę. Widzowie nie zauważają udziału sztucznej inteligencji, ponieważ film został nakręcony z prawdziwymi aktorami w prawdziwych lokalizacjach. Luisi chciał wykorzystać swój film do wywołania debaty na ten temat, jak wyjaśnił agencji DPA.

– Sam jestem scenarzystą i dostrzegam ten problem. Przymykanie oczu i udawanie, że AI nie istnieje, nie jest żadną opcją. Dawne status quo już nie istnieje, musimy się z tym pogodzić. Porozmawiajmy o tym – dodał.

On sam też nie wie, dokąd może zaprowadzić wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży filmowej. Osobiście jest raczej staroświecki i lubi ilubi klasyczne opowieścina ekranie.

Dlaczego kino się wycofało?

Londyńskie kino napisało na platformie X, że w komentarzach do zapowiedzi o pokazie filmu wiele osób wyraziło duże obawy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji zamiast scenarzysty. W związku z tym kino zdecydowało się nie wyświetlać tego filmu: „Nasza decyzja opiera się na naszej pasji do filmu i słuchaniu tych, którzy wspierają to, co robimy”.

Peter Luisi twierdzi, że komentatorzy nie zdawali sobie sprawy, że był to projekt non-profit, który miał zainicjować określoną debatę.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży filmowej stało się kwestią sporną podczas wielomiesięcznego strajku w Hollywood w ubiegłym roku. Porozumienie, które zakończyło strajk, po raz pierwszy zapewnia ochronę przed nieuregulowanym wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Aktorom i aktorkom udało się uzyskać to, że muszą jasno wyrazić zgodę na cyfrowe imitowanie ich za pomocą sztucznej inteligencji.

Gdzie film zostanie pokazany?

Peter Luisi chce teraz pokazać swój film tylko osobom, które przy nim pracowały i gościom w innym londyńskim kinie. Film został nakręcony w języku angielskim.

– Scenariusz AI jest niesamowicie dobry – twierdzi. Według niego „po odwołaniu premiery festiwalowa i kinowa kariera tego filmu umarła”. Wkrótce chce udostępnić go za darmo na wybranej stronie internetowej, ponieważ – jak zaznaczył – „nie musi na nim zarabiać”.

Peter Luisi jako reżyser wcześniej odniósł wielki sukces komedią „Bon Schuur Ticino” o Szwajcarach, którzy toczą spór na temat różnorodności językowej w swoim kraju. Dzięki temu otrzymał dotację na zrealizowanie innego, autorskiego filmu.

