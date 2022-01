Autostrada A45. Wszystkie mosty do remontu

Kierowcy w Sauerlandzie muszą się nastawić na wieloletnie utrudnienia w ruchu i wyczekiwanie w kilometrowych korkach. Jak informuje rozgłośnia WDR, wszystkie z 60 mostów na autostradzie A45 wymagają odnowienia.

Mosty za stare na obecny ruch

„Wybudowano je od 50 do 60 lat temu i nie wytrzymują już obecnego natężenia ruchu drogowego” – twierdzi WDR, cytując opinię Elfriede Sauerwein-Braksiek, kierowniczki westfalskiego oddziału Autobahn GmbH. To państwowe przedsiębiorstwo zajmuje się budową i utrzymaniem autostrad w należytym stanie technicznym.

Mosty mają zostać odnowione w taki sposób, żeby nie trzeba było wyłączać autostrady A45 z ruchu. W tym celu obok autostrady zostaną wybudowane nowe mosty, których „ustrój nośny przesuniemy później na właściwe miejsce” – wyjaśnia Elfriede Sauerwein-Braksiek.

Tak zwana Sauerlandlinie, dosłownie "linia Sauerlandu", liczy ponad 250 kilometrów długości i łączy Zagłębie Ruhry z regionem Ren-Men.

Kierowców czekają spore korki na A45

Kończąca się żywotność

Jak podaje przedsiębiorstwo Autobahn GmbH, około połowy z 28 tysięcy mostów autostradowych w Niemczech wybudowano w okresie od lat 60. do 80. ubiegłego wieku. W nadchodzących latach czas ich użytkowania dobiegnie końca.

Równocześnie natężenie ruchu drogowego na autostradach prawie się podwoiło od lat 80. XX wieku. W największym stopniu wzrósł w nim udział wielotonowych ciężarówek, jak również udział ciężkich i wielogabarytowych przewozów.

Jak wynika z danych Ministerstwa Transportu, na inwestycje w utrzymaniu autostrad w ruchu wydano w pięciu minionych latach więcej środków finansowych. Ministerstwo udzieliło tej informacji na zapytanie posłów do Bundestagu z partii FDP we wrześniu ubiegłego roku.

Na utrzymanie w sprawności mostów przeznaczono tylko w roku ubiegłym około 1,57 mld euro. W tym roku na ten cel przeznaczono 1,64 mld euro, a w roku 2023 przeznaczy się nań około 1,62 mld euro.

W najbliższych latach dobiegnie końca żywotność połowy niemieckich mostów autostradowych

Autobahn GmbH i „mostowe siły zadaniowe”

Jak oświadczył w połowie grudnia ubiegłego roku prezes Autobahn GmbH Stephan Krenz, przedsiębiorstwo chce skupić się w tym roku na odnowie mostów. W tym celu powołano do życia specjalne „mostowe siły zadaniowe” („Bruecken-Task-Force”), które sporządzą analizę stanu technicznego wszystkich mostów autostradowych w całym kraju.

Od początku 2021 roku za utrzymanie, użytkowanie i rozbudowę autostrad w Niemczech odpowiadają władze federalne. Wcześniej było to zadaniem władz landowych. Ta zmiana miała przyspieszyć rozbudowę sieci autostrad oraz ograniczyć korki i inne utrudnienia w ruchu. Z tą myślą powołano do życia państwowe przedsiębiorstwo Autobahn GmbH. W Berlinie, Hamburgu i Bremie odpowiada ono także za drogi federalne. Należy do niego 10 oddziałów regionalnych, ponad 40 ekspozytur i prawie 190 posterunków przyautostradowej służby drogowej.

Wobec tego nowego rozwiązania od początku zgłaszano uwagi krytyczne. Zdaniem ich autorów powołanie przedsiębiorstwa Autobahn GmbH zwiększyło koszty związane z autostradami i opóźniło wprowadzenie nowoczesnych systemów IT. Początkowo zamierzano włączyć do niego także przedsiębiorstwo DEGES, zajmujące się planowaniem i budową tras dalekobieżnych w Niemczech, ale zrezygnowano z tego pomysłu z uwagi na zastrzeżenia natury prawnej.

(DPA/jak)

