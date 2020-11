Austria zapowiada całkowity lockdown

Planowany od wtorku (17.11.2020) drugi całkowity lockdown ma (podobnie jak w marcu) obowiązywać przez trzy tygodnie, czyli do 6 grudnia - wynika z rozporządzenia austrackiego rządu.

Dotychczasowy zakaz wychodzenia nocą będzie obowiązywać także w ciągu dnia. Wszystkie sklepy, poza spożywczymi, mają zostać zamknięte.

Dziesięciokrotny wzrost zakażeń

Podobnie jak Niemcy również Austria wprowadziła na początku listopada częściowy lockdown, by ograniczyć kontakty ludności i nie dopuścić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Gastronomia, obiekty rekreacyjne, kulturalne i sportowe musiały zostać zamknięte. Jednak obostrzenia te nie zdołały zahamować rozprzestrzeniania się koronawirusa. W piątek, 13 listopada, liczba zakażeń pobiła kolejny rekord, przekraczając 9,5 tys. To dziewięć razy więcej niż w szczycie pierwszej fali pandemii wiosną tego roku.

Zdalne nauczanie

Zgodnie z zrozporządzeniem rządu od wtorku ma zostać zamknięta duża część handlu detalicznego oraz usługi fryzjerskie, salony kosmetyczne i tatuażu. Otwarte pozostaną sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Po wcześniejszym zamknięciu szkół średnich oraz uczelni wyższych również szkoły podstawowe przejdą na nauczanie zdalne. Przedsiębiorstwa mają zapewnić możliwość pracy zdalnej.

Kanclerz Merkel ostrzega

Również kanclerz Niemiec Angela Merkel w swoim sobotnim podcaście uprzedziła, że poluzowanie obostrzeń w listopadzie jest mało prawdopodobne. W obliczu utrzymującej się w Niemczech wysokiej liczby zakażeń rząd nie daje na to żadnej nadziei. Kanclerz ostrzegła Niemców przed długimi zimowymi miesiącami.

W poniedziałek, 16 listopada, szefowa niemieckiego rządu wraz z premierami krajów związkowych chce podsumować obowiązujące od początku listopada częściowe zamrożenie życia społecznego, które ma na celu opanowanie gwałtownie rosnącej liczby infekcji.

(RTR, DPA/jar)