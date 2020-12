Austria: Trybunał uchylił zakaz aktywnej eutanazji

Prawny zakaz udzielania pomocy w samobójstwie narusza prawo do samostanowienia, orzekł Trybunał Konstytucyjny (VfGH) w Wiedniu. Zakaz bez wyjątku wszelkiej pomocy w samobójstwie był niezgodny z konstytucją. Prawo do swobodnego decydowania o sobie obejmuje „zarówno prawo do kształtowania swojego życia, jak i prawo do godnej śmierci”, uzasadnili swój wyrok sędziowie Trybunału.

Rząd austriacki ma teraz czas do 1 stycznia 2022 r. na uchwalenie przepisów dotyczących eutanazji. Koalicja rządowa chciałaby zostawić wszystko tak, jak jest. Jednak pozwy przeciwko obowiązującemu prawu złożyło kilka osób w tym dwoje poważnie chorych. Obecnie aktywna eutanazja w Austrii może być karana do pięciu lat więzienia. Zabijanie na żądanie pozostanie przestępstwem karalnym. Legalna jest eutanazja pasywna, przez którą rozumie się zaprzestanie podtrzymywania życia pacjenta. Możliwe jest też podawanie pacjentowi środków uśmierzających ból nawet, jeśli mogą przyspieszyć zgon.

„Nie wolno nam rezygnować z ludzi”

Austriackie Towarzystwo na Rzecz Humanitarnego Zakończenia Życia (ÖGHL) mówiło o historycznym przełomie. W ten sposób w porównaniu z innymi krajami Austria nadrabia zaległości, choć z pewnym opóźnieniem. Dla przykładu w Belgii, Luksemburgu i Niderlandach pod pewnymi warunkami dozwolona jest aktywna eutanazja dokonywana przez lekarzy. Jednakże tradycyjnie katolickie państwa, do których oprócz Austrii należą również Irlandia i Polska, do tej pory przestrzegały zakazu.

Kościół katolicki w Austrii zareagował przerażeniem na orzeczenie Trybunału. „Naturalna solidarność z tymi, którzy szukają pomocy w naszym społeczeństwie, przez to orzeczenie została zasadniczo zmieniona” - powiedział arcybiskup Salzburga Franz Lackner. Mówił, o otwarciu wrót dla nieetycznych działań i ostrzegał, że przy dozwolonej pomocy samobójczej, wzrośnie presja na chorych i osoby starsze, by z niej skorzystali. „Nie możemy rezygnować z ludzi, nawet jeśli sami zrezygnowali z siebie”, powiedział biskup.

Środki ochrony prawnej

Minister sprawiedliwości Austrii Karoline Edtstadler z rządzącej ludowej ÖVP powiedziała: „Będziemy nadal dbać o to, aby nikt nie musiał kwestionować wartości swojego życia. Dlatego musimy teraz sprawdzić, jakie zabezpieczenia prawne są konieczne”.

Również w Niemczech w reakcji na skargi ciężko chorych pacjentów, organizacji zajmujących się umożliwianiem samobójstwa oraz lekarzy, Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił 26 lutego zakaz komercyjnej pomocy w samobójstwie. Wywołał tym krytykę katolickich i ewangelickich biskupów.

(AFP,DPA/jar)