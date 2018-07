Austria przez pięć dni kontroluje na granicach

Kierowcy podróżujący przez Austrię powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od poniedziałku (9.07.2018) do piątku (13.07.2018) austriacka policja zapowiada kontroleprzy wjeździe do kraju przez główne przejścia graniczne.

Na niemiecko-austriackiej granicy kontrolowane są przejścia w Tyrolu, między innymi w Kiefersfelden/Kufstein. W innych regionach, na przykład na przejściach w pobliżu Salzburga i Passau, kontroli nie ma.

Z kolei na południowej granicy z Włochami kontrolowane jest popularne przejście graniczne na przełęczy Brenner. W kontrolowanych punktach kierowcy są zmuszeni do ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę, a wybrane samochody zatrzymywane są do szczegółowego sprawdzenia. Na Brennerze służby mają też w zanadrzu 400-metrowe ogrodzenie, które może być rozstawione w razie potrzeby. Przy wyjeździe z Austrii kontroli nie będzie.

Powodem przywrócenia kontroli jest dwudniowa konferencja ministrów spraw wewnętrznych UE, która odbędzie się 12 i 13 lipca w Innsbrucku. „Szukamy ewentualnych awanturników, a nie migrantów”, powiedział agencji DPA rzecznik austriackiej policji.

Granice - delikatny temat

Z powodu trwającego sezonu urlopowego kierowcy obawiają się możliwych korków, jednak w poniedziałek rano policja poinformowała, że na razie ruch odbywa się bez większych problemów.

Tymczasowe przywrócenie kontroli jest zgodne z unijnym prawem o swobodzie przemieszczania się w strefie Schengen (kontrole na granicy miały miejsce np. w Polsce podczas Euro 2012). Ten krok pojawia się jednak w okresie, gdy w Unii Europejskiej intensywnie dyskutowana jest polityka migracyjna i kwestia kontroli granic, także przez rząd w Wiedniu.

W Niemczech trwa dyskusja o zawracaniu nielegalnych imigrantów już na granicy z Austrią. Wiedeń zapowiedział, że jeśli niemiecki rząd zdecyduje się na taki krok, to mocniej kontrolować będzie granice z Włochami. Dlatego Niemcy, Austria i Włochy zapowiadają na najbliższe tygodnie konsultacje w celu zwalczenia nielegalnej imigracji. Agencja DPA podaje przy tym, że liczba nielegalnych imigrantów w Austrii zmniejsza się.

dpa / gsz