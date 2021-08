Austria nie chce uchodźców

„Nielegalna migracja, która przebiega przez kilkanaście bezpiecznych krajów i gdzie migranci po prostu wybierają sobie kraj docelowy, musi zostać wstrzymana” – powiedział minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer (ÖVP) niemieckiemu dziennikowi „Die Welt” przed konsultacjami ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w środę (18.08.2021). „Nie ma powodu, dla którego Afgańczyk miałby teraz przyjechać do Austrii” – dodał.

W grę wchodzą raczej kraje sąsiadujące z Afganistanem, aby zapewnić ochronę i pomoc w regionie.

130 tys. w ciągu pięciu lat

Po szybkiej kampanii talibowie przejęli faktycznie w niedzielę, 15 sierpnia, władzę w Afganistanie. Wiele osób obawia się teraz powrotu do dawnych rządów terroru islamistów.

Szef austriackiego MSW zwrócił uwagę, że Austria udzieliła w ciągu ostatnich pięciu lat schronienia ponad 130 tys. osób, co czyni ją trzecim pod względem liczby przyjętych uchodźców krajem Unii Europejskiej. „Prawie 35 tys. przybyło w tym czasie z Afganistanu, większość z nich to młodzi mężczyźni, często słabo wykształceni lub analfabeci, co stanowi wielkie wyzwanie dla systemu integracji i systemu socjalnego” – powiedział konserwatywny polityk. „Już samo to wyraźnie pokazuje, że dyskusja o przyjęciu dodatkowych (migrantów) nie może być wielkim tematem dla Austrii”.

Centra deportacyjne wokół Afganistanu

Nehammer zapowiedział, że zaproponuje swoim kolegom z UE utworzenie ośrodków deportacyjnych w regionie wokół Afganistanu w celu obejścia ograniczeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Jak wyjaśnił, z powodu wielu popadających w konflikt z prawem osób ubiegających się o azyl – zwłaszcza z Afganistanu – musi to leżeć w interesie państw UE. Jest też zgodne – dodał Nehammer – z podstawową ideą Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy, która zobowiązuje również uchodźców do przestrzegania prawa obowiązującego w przyjmującym ich kraju i nie zabrania wydalenia.

(DPA/dom)