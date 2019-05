Austria: Dziesięć przykazań dla imigrantów

Ubiegający się o azyl w Dolnej Austrii (kraj związkowy w Austrii) będą brać udział w kursach dotyczących wartości oraz zachowywać się zgodnie z "Dziesięcioma przykazaniami imigranta", mówił Gottfried Waldhäusl z Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), przedstawiając propozycję w tej sprawie. Jeden z punktów projektu zakłada, że ubiegający się o azyl będą "wdzięczni Austrii".

Gottfried Waldhäusl jest w Dolnej Austrii ministrem do spraw polityki azylowej z ramienia prawicowo-populistycznej Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ). Zaprezentowane przez niego "nowe reguły zachowania" zostały ujęte w dekalog, zwracający się do odbiorcy osobiście, na "Ty". Przykazania między innymi wzywają do przestrzegania prawa, do nauki niemieckiego, do szanowania wolności religijnej, do wychowywania dzieci zgodnie z "austriackimi wartościami" oraz do wolnego od przemocy rozwiązywania konfliktów. Dziesiąte "przykazanie" brzmi: "I będziesz żyć we wdzięczności dla Austrii".

Gottfried Waldhäusl (FPÖ)

"W zamian oczekujemy pewnej dozy wdzięczności"

Przykazania te "nie oznaczają nic złego" i są "najzwyklejszym przejawem zdrowego rozsądku", uzasadniał Gottfried Waldhäusl podczas konferencji prasowej w St. Pölten. Jak dodał, "dajemy tym ludziom jednocześnie schronienie oraz wszystko, czego potrzebują. W zamian oczekujemy pewnej dozy wdzięczności".

Każda ubiegająca się o azyl w Dolnej Austrii osoba miałaby podpisać ów "dekalog azylanta". "Przykazania w 15 językach zostaną następnie wdrożone podczas kursów dotyczących wartości oraz integracji", wyjaśnił minister w rozmowie z "Die Welt". Polityk FPÖ dodał, że nie przewidziano sankcji w przypadku, gdyby ktoś złamał podpisane przez siebie zasady kodeksu postępowania. Na razie nie wiadomo też, kiedy zasady te zostaną wprowadzone w życie.

Gottfried Waldhäusl kilka miesięcy temu trafił na pierwsze strony gazet, gdy nakazał, by nieletnich migrantów bez dorosłych opiekunów, lokować w strzeżonym ośrodku, który mogliby opuścić tylko pod nadzorem. Wywołało to protesty organów zajmujących się dziećmi i młodzieżą w Dolnej Austrii, zaś premer tego kraju związkowego Johanna Mikl-Leitner z Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) zdecydowała o przeniesieniu nieletnich migrantów w inne miejsce.