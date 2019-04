Atrakcyjne Niemcy. Cudzoziemców przybywa

Niemcy liczą prawie 83 mln mieszkańców, a co ósmy jest cudzoziemcem – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Liczba obcokrajowców w Niemczech wzrosła w ubiegłym roku do 10,9 mln. Oznacza to, że saldo migracji (czyli różnica między napływem a odpływem ludności) wzrosło o 2,7 proc., czyli 292 tys.

W tym czasie do Niemiec przyjechało 1,303 mln osób z obcym paszportem, a wyjechało 1,012 mln.

W 2017 roku wzrost liczby obcokrajowców wyniósł nawet 5,7 proc. Statystycy wskazują jednak, że wówczas w efekcie kryzysu uchodźczego więcej osób zgłaszanych było w późniejszym terminie, zaś w roku 2018 w rejestrze ujęto z opóźnieniem wyjazdy. Dlatego trudno porównywać dane z konkretnych lat.

Imigranci spoza Unii Europejskiej

Urząd Statystyczny nie ma jeszcze danych dotyczących liczby uchodźców wśród cudzoziemców. Po raz kolejny jednak wzrosła liczba imigrantów z krajów spoza UE, którzy przyjechali do pracy. Do końca 2018 roku do Niemiec przybyło 266 tys. imigrantów zarobkowych (rok wcześniej: 217 tys.). Już trzeci rok z rzędu był to wzrost powyżej 20 proc.

Imigranci zarobkowi przyjechali głównie z Indii (12 proc.), Chin (9 proc.), Bośni i Hercegowiny (8 proc.) oraz USA (7 proc.) Grupę tę tworzą przeważnie mężczyźni około 35 lat (68 proc.), wśród nich jest wielu fachowców.

Bałkany Zachodnie górą

Największy wzrost w tej grupie dotyczy Bałkanów Zachodnich. Pod koniec 2018 roku imigranci z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa i Macedonii tworzyli prawie jedną czwartą imigrantów zarobkowych, którzy przyjechali do Niemiec. W 2015 roku ich udział wynosił zaledwie 9 proc.

Nowy rozwój wynika z faktu, że kraje Bałkanów Zachodnich znalazły się w latach 2014/2015 w gronie bezpiecznych krajów pochodzenia. Jednocześnie obywatelom tych państw ułatwiono dostęp do niemieckiego rynku pracy.

(dpa/dom)