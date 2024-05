Ataki na polityków. Europoseł SPD ciężko ranny

Europoseł socjaldemokratycznej partii SPD Matthias Ecke został podczas akcji wieszania plakatów zaatakowany na ulicy w Dreźnie i ciężko raniony – poinformowało jego ugrupowanie. 41-latek musiał trafić do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Z ustaleń policji wynika, że do ataku doszło w piątek wieczorem (03.05.2024) w dzielnicy Striesen w Dreźnie. Czteroosobowa grupa napastników zaatakowała tam najpierw działaczy partii Zielonych rozwieszających plakaty, a chwilę potem europosła SPD, który także wieszał plakaty.

„Atak na demokrację”

Atak wywołał w Niemczech ponadpartyjne oburzenie. Szefowie SPD Saskia Esken i Lars Klingbeil powiedzieli, że to podstępny atak i ostro go potępili.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz określił atak jako zagrożenie dla demokracji. - Nigdy nie możemy godzić się na takie akty przemocy, nie możemy wzruszać ramionami i odwracać wzrok, gdy zdarza się to tu i tam – powiedział w Berlinie.

Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser (także z SPD) z kolei zapowiedziała, że jeśli potwierdzi się, że na kilka tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego doszło do ataku o podłożu politycznym na kandydata, to „jest to cieżkie przestępstwo i poważny atak na demokrację”. Faeser powiedziała, ze mamy do czynienia z nowym wymiarem antydemokratycznej przemocy.

Kandydat SPD Matthias Ecke został ciężko ranny Zdjęcie: dts-Agentur/picture alliance

Sekretarz generalny opozycyjnej CDU Carsten Linnemann napisał na portalu X: „Jak najostrzej potępiamy ten brutalny atak (…) My demokraci nie damy się zastraszyć wrogom demokracji”.

Także przewodniczący skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec Tino Chrupalla potępił atak na polityka SPD. „Dogłębnie potępiamy fizyczne ataki na polityków wszelkich partii. Kampania wyborcza musi być twarda merytorycznie i konstruktywna, ale nie może być prowadzona poprzez przemoc” - napisał na portalu X.

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster z chadeckiej CDU przekazał, że od początku tego roku zarejestrowano w Saksonii 112 przestępstw o podłożu politycznym związanych z wyborami. Jak dodał, ataki nie są niczym nowym jednak absolutnie niepokojąca jest ich wysoka intensywność.

Ataki także w Essen

Także w piątek doszło do ataku na dwóch polityków partii Zielonych w Essen na zachodzie Niemiec. Zaatakowani zostali poseł do Bundestagu Kai Gehring i drugi zastępca burmistrza Essen Rolf Fliss. Został on uderzony w twarz i lekko raniony. Obaj politycy zostali ponadto zwyzywani.

W sobotę rano doszło z kolei do ataku na posła do parlamentu krajowego (landtagu) z ramienia Alternatywy dla Niemiec. Jak podała policja, polityk został najpierw obrzucony jajkami a potem uderzony w twarz, gdy stał przy punkcie informacyjnym swojej partii w miejscowości Nordhorn w landzie Nadrenia Północna - Westfalia. Sprawca został zatrzymany.

(AFP/szym)

