Atak w szkole w Finlandii. Napastnik uzbrojony w miecz

Według lokalnych mediów, powołujących się na relacje świadków, młody mężczyzna z mieczem w ręku wtargnął we wtorek rano (1.10.2019) do klasy w szkole zawodowej Savo w Kuopio w centralnej części kraju. Policja poinformowała na Twitterze, że napastnik to obywatel Finlandii. Oprócz ostrego narzędzia miał przy sobie również broń palną.



- Napastnik zaatakował dziewczynę mieczem i dźgnął ją w szyję i brzuch – mówił jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z lokalnym dziennikiem „Keskisuomalainen". Mężczyzna – według relacji naocznego świadka – miał też zdetonować małe ładunki wybuchowe.



Inny świadek, kobieta pracująca w warsztacie samochodowym naprzeciwko szkoły, relacjonowala fińskiej stacji telewizyjnej MTV, że jedna z nauczycielek wybiegła z budynku, a po jej dłoni spływała krew. Następnie usłyszała uczniów, którzy również wołali o pomoc. Policja przekazała w oficjalnym oświadczeniu, że funkcjonariusze użyli podczas akcji broni palnej. Napastnik został postrzelony i zatrzymany.



W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a dziesięć zostało rannych. Stan dwóch ofiar jest ciężki. Ciało ofiary śmiertelnej znaleziono podczas przeszukiwania pomieszczeń uczelni, która mieści się w pobliżu centrum handlowego Herman w Kuopio. Kuopio znajduje sie około 380 kilometrów na północ od stolicy kraju, Helsinek. Policja nie ujawniła dotychczas motywu ataku. Nie poinformowano również, czy podejrzany to uczeń szkoły.



Prezydent Finlandii Sauli Niinisto, premier Antti Rinne oraz ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wyrazili swoje zaszokowanie atakiem i przekazali kondolencje ofiarom i ich rodzinom.



Jak przypomina agencja dpa, w ciągu ostatnich 12 lat Finlandia doświadczyła kilku ataków na szkoły. W 2013 roku 16-latek zaatakował nożem w szkole w mieście Oulu trzy uczennice i woźnego. W 2008 roku 22-letni mężczyzna zabił 10 osób podczas strzelaniny w szkole handlowej w Kauhajoki na zachodzie Finlandii, a następnie popełnił samobójstwo. Z kolei w 2007 roku 18-letni uczeń szkoły średniej zastrzelił się po zabiciu ośmiu osób, w tym dyrektorki szkoły, w miejscowosci Jokela na południu kraju.





Obejrzyj wideo 01:25 Udostępnij „Mój świat się rozpadł”. Wspomnienie masakry w Winnenden Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3FJgM „Mój świat się rozpadł”. Wspomnienie masakry w Winnenden



AFP,dpa /mast