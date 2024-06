Atak nożownika w Mannheim. Nieznany motyw działania

Dzień po ataku nożownika podczas wydarzenia organizowanego przez krytyczny wobec islamu ruch Pax Europa w Mannheim, śledczy nadal starają się wyjaśnić, jak do tego doszło. W centrum uwagi jest pytanie o motyw działania sprawcy – wyjaśnił Departament Kryminalistyki Badenii-Wirtembergii (LKA).

Postrzelony przez policję sprawca przeszedł operację i aktualnie nie może być przesłuchany. Śledczy nie podali jeszcze żadnych informacji na temat tożsamości mężczyzny. Media donoszą zgodnie, że chodzi o 25-letniego Afgańczyka, który mieszka w południowej Hesji. Ze względu na możliwe podłoże islamistyczne ataku dochodzenie w tej sprawie prowadzi wydział bezpieczeństwa prokuratury generalnej w Karlsruhe.

Jak poinformował rzecznik LKA stan rannego podczas ataku policjanta nadal jest bardzo ciężki. Pięciu innych rannych to uczestnicy antyislamskiego protestu. Nie jest jeszcze jasne, czy również należą do antyislamskiej organizacji Pax Europa. Według skarbniczki tej organizacji, Stefanie Kiziny, ranny został również jej członek zarządu Michael Stürzenberger. Według skarbniczki atak był skierowany celowo przeciwko 59-letniemu Stürzenbergerowi, który odniósł rany kłute na twarzy i nodze. Również on musiał zostać poddany operacji. Później na stronie internetowej ruchu poinformował, że zabieg „przebiegł pomyślnie”.

Śledczy na stoisku ruchu Pax Europa na rynku w Mannheimie Zdjęcie: Timm Reichert/REUTERS

Steinmeier: „Przemoc niszczy demokrację”

Atak nożownika w Mannheimie wprawił w osłupienie całe Niemcy. – W naszej demokracji nie może być miejsca na przemoc. Przemoc niszczy demokrację. Wolność opinii jest cennym dobrem – przekazała słowa prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera jego rzeczniczka.

Kanclerz Olaf Scholz napisał w sieci X: „Obrazy z Mannheim są straszne”. Sprawca zaś „musi zostać surowo ukarany”.

W piątek (30.05.2024) około południa na rynku w centrum Mannheimu nieznany mężczyzna zaatakował nożem ludzi przy stoisku antyislamskiego ruchu Pax Europa. W sąsiednim Heidelbergu planowano manifestację tej organizacji. Krążące w internecie wideo pokazujące krwawy atak stało się wiralem.

„Islamofobiczne dążenia”

W swoim raporcie za 2022 rok Bawarski Urząd Ochrony Konstytucji napisał o przewodniczącym landowego ruchu Pax Europa Michaelu Stürzenbergerze i samej organizacji, że istnieją „faktyczne przesłanki”, że realizują oni „islamofobiczne dążenia, które mają na celu zniesienie wolności religijnej muzułmanów”. Jednak w najnowszym raporcie za rok 2023 Stürzenberger i jego organizacja już się nie pojawiają. Według Landowego Urzędu Ochrony Konstytucji dzieje się tak tylko dlatego, że zarówno ruch jak i sam Stürzenberger wykazują mniejszą aktywność. Jednak są nadal przez landowy kontrwywiad monitorowani.

Urodzony w Bad Kissingen w Bawarii w 1964 roku Michael Stürzenberger przez lata pracował jako dziennikarz dla kilku mediów. Pod koniec 2003 r. został rzecznikiem prasowym CSU w Monachium. Następnie opuścił CSU i dołączył do rozwiązanej później małej partii „Die Freiheit” w 2011 roku. Stürzenberger kilkakrotnie występował także w Dreźnie na forum islamofobicznego ruchu Pegida.

