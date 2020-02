Atak nożem w Londynie. Dwie osoby ranne

Londyńska policja metropolitalna podkreśliła w komunikacie, że incydent został formalnie uznany za "powiązany z terroryzmem". Niepotwierdzone informacje mówią również o tym, że sprawca miał na sobie przedmiot przypominający ładunek wybuchowy, który jeden ze świadków opisał jako "srebrne kanistry". Brytyjski premier Boris Johnson podziękował na Twitterze za szybką reakcję służb ratunkowych, zapewniając, że "jest myślami z poszkodowanymi i dotkniętymi" niedzielnym atakiem.

Siódmy atak na terenie Wielkiej Brytanii w ciągu trzech lat

Streatham jest położone na południowych przedmieściach Londynu. W przeciwieństwie do London Bridge i Westminster Bridge, gdzie w ostatnich latach dochodziło do ataków terrorystycznych, nie jest to miejsce odwiedzane przez turystów.

W listopadzie ub.r. dwie osoby zginęły, a trzy były ranne w ataku 28-letniego terrorysty w Fishmongers Hall w pobliżu London Bridge. Sprawca był już wcześniej skazany za planowanie ataku terrorystycznego. Do ataku doszło krótko po tym, jak brytyjskie służby obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego z czwartego do trzeciego poziomu w pięciostopniowej skali. Wcześniej w październiku 2019 roku pięć osób zostało rannych w ataku nożownika na centrum handlowe Arndale w Manchesterze.

We wrześniu 2017 roku doszło także do ataku terrorystycznego na stację metra Parsons Green w zachodnim Londynie. Ranne zostały wówczas 22 osoby. W czerwcu 2017 roku radykalnie prawicowy ekstremista Darren Osborne zaatakował grupę wiernych wychodzących z meczetu w północnym Londynie. Zginęła jedna osoba, a 12 zostało rannych. W tym samym miesiącu trzech islamskich terrorystów zamordowało osiem osób i raniło 48 w pobliżu London Bridge.

Wcześniej w marcu inny islamski terrorysta zaatakował na Moście Westminsterskim w pobliżu brytyjskiego parlamentu, zabijając pięć osób i raniąc 49. W maju 2017 roku 22 osoby zginęły we przeprowadzonym przez zwolennika tzw. Państwa Islamskiego zamachu bombowym w Manchester Arena po zakończeniu koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. Łącznie poszkodowanych było ponad 200 osób.



Jakub Krupa, Londyn