Powrót Trumpa do Białego Domu?

Dla przeciwników Donalda Trumpa byłby to absolutny koszmar, ale dla jego zwolenników - triumfalny powrót. Wielu ekspertów politycznych spodziewa się, że były prezydent stanie do wyścigu o Biały Dom w 2024 roku. Do tej pory żaden skandal nie był w stanie naprawdę zaszkodzić Trumpowi. A jego wkład w wydarzenia z 6 stycznia nie wydaje się stać na przeszkodzie powrotowi do Białego Domu.