AstraZeneca. Jak szczepią inne kraje

W Europie obowiązują różne zalecenia wiekowe dla stosowania szczepionki AstraZeneca. Ponadto poszczególne kraje zmieniają swoje zalecenia w zależności od bieżącej sytuacji.

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła użycie szczepionki AstraZeneca w Unii Europejskiej pod koniec stycznia 2021 roku.

Jednak w marcu br. niektóre kraje europejskie wstrzymały lub ograniczyły stosowanie tego preparatu szwedzko-brytyjskiej produkcji. Powodem było podejrzenie związku między szczepieniem a przypadkami rzadkiej zakrzepicy żył mózgowych, która w bardzo rzadkich wypadkach miała prowadzić do śmierci.

7 kwietnia 2021, po kolejnej analizie danych, EMA stwierdziła, że ​​chociaż związek między szczepieniem a zakrzepicą żył mózgowych jest możliwy, to jest to „bardzo rzadki skutek uboczny”, a korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko. Spośród 34 milionów dawek, które zostały już zaszczepione, EMA odnotowała do 4 kwietnia 169 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu.

Co ważne, EMA nie zasugerowała też żadnego ograniczenia wiekowego. – Szczepionka jest wysoce efektywna i ratuje życie – powiedziała szefowa unijnej agencji Emer Cooke. Mimo to europejskie państwa różnie stosują ten preparat.

Kraje, które nie szczepią Astrazeneką

Dania całkowicie wstrzymała szczepienia preparatem AstraZeneca 11 marca. Tak samo postąpiła Norwegia (która nie jest jednak członkiem UE). Do tej pory oba kraje nie wznowiły szczepień tym preparatem. Początkowo zawieszenie stosowania tej surowicy miało obowiązywać do połowy kwietnia.

Szczepionka dla osób powyżej 70 lat

Także Islandia (też poza UE) początkowo podążyła za decyzją Danii, ale 24 marca ogłosiła, że będzie używać preparatu do szczepienia osób w wieku 70 lat oraz starszych.

Szczepionka dla osób powyżej 65 lat

Finlandia również ogłosiła 24 marca, że ​​nadal będzie szczepić AstraZeneką, ale tylko osoby w wieku 65 lat i starsze. Tak samo zdecydowała Szwecja. Na tych przykładach widać, że szczególnie kraje północnej Europy podchodzą restrykcyjnie do stosowania AstraZeneki.

Szczepionka dla osób powyżej 60 lat

Nawet po ostatnim zaleceniu EMA, aby nie nakładać ograniczeń wiekowych, Niemcy obstają przy podawaniu szczepionki tylko osobom w wieku 60 lat i starszym. Podobnie Włochy i Holandia. Hiszpania ogłosiła wieczorem 7 kwietnia, że też dołączy do tej grupy.

Szczepionka dla osób powyżej 55 lat

We Francji i Belgii można szczepić osoby młodsze o pięć lat. Tutaj szczepienia AstraZeneką rozpoczynają się od 55. roku życia.

Szczepionka dla osób powyżej 30 lat

Tuż po ostatniej decyzji EMA Brytyjska Komisja ds. Szczepień ogłosiła, że ​​w Wielkiej Brytanii preparat AstraZeneca opracowany na Uniwersytecie Oksfordzkim powinien być podawany tylko osobom w wieku 30 lat i starszym.

Kto szczepi bez ograniczeń?

Austria postępuje zgodnie z zaleceniami EMA i nadal szczepi AstraZeneką każdą osobę dorosłą bez względu na wiek.