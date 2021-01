AstraZeneca dostarcza mniej szczepionek niż planowano

- Jeśli AstraZeneca otrzyma zezwolenie UE na jego szczepionkę, ilość jej dostaw na początku będzie niższa od przewidywanej - oznajmiła rzeczniczka tego brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Wyjaśniła, że powodem jest mniejsza produkcja szczepionek w jednym z zakładów "w naszej europejskiej sieci dostaw". Opóźnienie dostaw nie jest jednak planowane. - W lutym i w marcu dostarczymy wiele milionów dawek szczepionki do państw UE - zapewniła przedstawicielka koncernu.

Trudności produkcyjne

Wysoki przedstawiciel UE z kolei podał wkrótce po tym oświadczeniu bardziej precyzyjne dane w rozmowie z agencją Reutera. W pierwszym kwartale tego roku liczba dawek szczepionek wyniesie 31 mln sztuk, a więc około 60 procent mniej niż planowano. AstraZeneca nie podała docelowej liczby szczepionek na drugi kwartał tego roku. Wiadomo tylko, że w pierwszym i drugim kwartale tego roku AstraZeneca chciała dostarczyć po około 80 mln dawek szczepionek do 27 państw członkowskich UE. Powodem zmian w dostawach są trudności we współpracujących z koncernem zakładach produkcyjnych w Belgii, należących do firmy Novasep.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn

Komisja Europejska jest niezadowolona

Według komisarz UE ds. zdrowia Steli Kiriakidu, zakłady te poinformowały w piątek (22.01.2021) o problemach w dostawach szczepionek w ramach unijnego łańcucha dostaw. KE i państwa unijne wyraziły głębokie niezadowolenie z tego powodu, zwracając uwagę na ich znaczenie dla akcji masowych szczepień ludności. KE zapowiedziała, że będzie domagać się przestrzegania uzgodnionych wcześniej warunków dostaw szczepionek oraz przyspieszenia ich dystrybucji między państwa unijne.

O zmniejszeniu dostaw szczepionek już wcześniej poinformował tabloid "Bild". Jako jeden z powodów podał konieczność dopasowania szczepionki do nowych mutacji koronawirusa. Poza tym, nie wiadomo jeszcze, jak na produkcję szczepionki wpłynie pożar w jednym z jej zakładów produkcyjnych w Indiach.

Minister Spahn pozostaje optymistą

Minister zdrowia Jens Spahn nie traci dobrego nastroju, mimo niepomyślnych informacji podanych przez koncern AstraZeneca. Jest przekonany, że akcja szczepień będzie przebiegać bez większych zakłóceń.

Tymczasem, Estonia, Łotwa i Litwa przyłączyły się do żądania, wysuniętego przez cztery inne państwa członkowskie UE, by wcześniej rozdysponować szczepionki firmy AstraZeneca między państwa unijne. Premierzy trzech państw bałtyckich zaapelowali do instytucji UE o wydanie tych szczepionek jeszcze przed ich oficjalnym dopuszczeniem do użytku. Wcześniej z podobnym żądaniem wystąpiły Austria, Czechy, Dania i Grecja.

Rosnące niezadowolenie wobec Pfizera

Problemy z dostawami mają także inni producenci szczepionek przeciwko koronawirusowi. W niektórych państwach członkowskich UE rośnie niezadowolenie z postawy amerykańskiego koncernu Pfizer. Rzecznik UE oznajmił, że "będziemy domagać się od koncernu zajęcia jasnego stanowiska".

Słowa krytyki wobec amerykańskiego partnera niemieckiej firmy BioNTech dobiegają zwłaszcza z Włoch i Czech. Włochy grożą Pfizerowi wejściem na drogę sądową, ponieważ Pfizer poinformował w ubiegłym tygodniu o zmniejszeniu dostaw szczepionek w ciągu najbliższych trzech albo nawet czterech tygodni. Powodem ograniczeń w dostawach jest przebudowa w zakładach produkcyjnych Pfizera w Puurs w Belgii.

Szczegóły umowy UE z producentami szczepionek są okryte tajemnicą. Każde państwo unijne prowadzi z koncernem Pfizer własne rozmowy na temat dostaw szczepionek. Nie wiadomo, czy Pfizer zobowiązał się do dostarczenia określonej liczby szczepionek w terminie tygodniowym albo kwartalnym.

Szczepionka firmy AstraZeneca, w odróżnieniu od tych produkowanych przez BioNTech/Pfizer oraz Modernę, może być przechowywana w wyższych temperaturach i stosowana także przez lekarzy domowych. Koncern AstraZeneca wystąpił w ubiegłym tygodniu o zezwolenie na jej użycie na terenie UE. Na razie w UE zezwolono jedynie na stosowanie szczedpionek BioNTech/Pfizer i Moderna. Decyzja w sprawie szczepionki AstraZeneca spodziewana jest 29 stycznia.

